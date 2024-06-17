威脅巴勒斯坦支持者 德教育部國務秘書遭解職

去年秋天加薩戰爭爆發以來，德國高校教師頻頻發表支持巴勒斯坦的言論，其中一些還簽署了一封公開信。據德廣聯爆料，德國教育部國務秘書多林要求下屬核查能否削減這些簽字教師的科研教育項目資助。現在，多林被教育部長解職，原因是侵犯學術自由。

（德國之聲中文網）自民黨籍的德國教育部長施塔克-瓦青格(Bettina Stark-Watzinger)在6月17日宣佈，立即接觸教育部國務秘書多林(Sabine Döring)的職務、勒令其提前退休。施塔克-瓦青格解釋說，學術自由受到德國《基本法》的保護，而多林的行為將會長久地損害科研人員對聯邦教育部的信任。

做出這一決定的背景是多林在一封教育部內部郵件中要求下屬核查能否削減部分柏林高校教師所獲得的科研教育項目資助。據德廣聯一星期前報導，今年5月柏林一些高校教師聯署公開信，反對警方在柏林自由大學校園內進行清場，當時一些支持巴勒斯坦的師生佔領了部分校園區域。德廣聯的爆料還稱，內部郵件顯示一些教育部官員表達了對核查行動的擔憂。

內部郵件被曝光後，包括知名憲法學者阿茨特(Clemens Arzt)在內的多名教育界人士都對聯邦教育部「企圖干預學術自由的動向」進行了抨擊。

內部郵件曝光後 教育部長施塔克-瓦青格受到了政府內部的很大壓力 圖片來源： IMAGO/Achille Abboud

現在，教育部長施塔克-瓦青格表示將公開徹查這起事件。「可以確定的是，教育部確實已經讓相關部門開始研究是否能削減補助資金。……而正是負責高等教育的國務秘書多林讓人開始了這樣的研究。」

施塔克-瓦青格進一步指出，儘管多林後來表示她此前的表述引發了誤解，但是已經令人產生了不良印象，從而違背了學術自由之原則。

施塔克-瓦青格本人也曾在今年5月對柏林百餘名高校教師的公開信「表示失望」。她在6月17日宣佈解除多林職務的聲明中也再次表示那封公開信「片面地無視了哈馬斯的恐怖行徑」。

同屬執政聯盟的社民黨對施塔克-瓦青格的決定表示贊賞。社民黨聯邦議會黨團教育政策發言人卡茨馬雷克(Oliver Kaczmarek)表示，教育部調查此案並做出人事決定是正確的，「現在必須為重新贏回信任而奮斗。」卡茨馬雷克呼籲，應當採取措施確保此類事件不再重演，「學術自由不容妥協，這也是聯合執政的基石。」

（德新社、明鏡周刊、德廣聯）

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