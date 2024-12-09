她們來自香港：兩座民主女神像柏林展出

一群在德港人耗費數月將2019年曾昂首獅子山上的民主女神像頭部、原矗立香港中文大學的「民女」複製品運來德國。活動參與者希望以此提醒人們，勿忘香港教訓，中國「不值得信任」。

（德國之聲中文網）飄洋過海抵達德國後，香港民主女神像頭部和香港中大的「民女」複製品的第一個展示場所是為期兩週名為「民主共鳴」的展覽。12月6日正式揭幕的這一展覽活動在柏林民主人權之家進行。除了兩件來自香港的展品之外，還有27國共同募資打造的全球民主女神像共同展出，此外還有雨傘運動與香港反送中運動的照片與畫作。

展覽主辦單位「香港人在德國協會」（Hongkonger in Deutschland）在開幕式上邀請反送中發起製作香港民主女神像的李伊東、矗立法蘭克福Massif Central的全球民女像發起人蓋斯陶（Philip Gerstel）與賈斯柏（Jasper）進行座談，台灣駐德代表謝志偉也受邀出席。

「民主共鳴」展覽於柏林民主人權之家展期兩週，反送中運動香港民主女神像共同發起人李伊東（右二）與駐德台灣代表謝志偉（左二）受邀開幕典禮 圖片來源： Wenling Huang/DW

至少駐柏林兩年 仍尋求最後落腳處

「香港人在德國協會」主席安德烈森（Aniessa Andresen）透露，「把它們運過來是我這生最大的挑戰。」由於一切得暗中進行、兩座雕像體型巨大，一度找不到物流公司肯處理報關，光是運送就花了兩個月。原本擔心找不到地方展出，最後柏林民主人權之家大方允諾，兩公尺高的香港中大民女像至少駐館兩年。

談到民女像此次在柏林展出的象徵意義，謝志偉受訪時指出，他認為如今中國在全世界已形成邪惡與正義的對比，面對中共的專霸獨裁，有正義感的人都應該站在一起，「香港的事就是我們的事」。屆時德國新國會明年二月改選，他將與香港、西藏相關團體共同協助尋求民主女神像的最後落腳處。延伸閱讀——台灣六四晚會意義漸增 港人聚集悼念

原雕像被毀 港民主女神反倒遍地開花

旅日香港藝術家李伊東2019年設計戴著護目鏡、防毒面具與頭盔、手持雨傘的香港民主女神，群募號召支持香港民主運動的群眾出資、並各自3D列印雕像的不同部位，在10月13日登上獅子山，在山頂組裝豎立4公尺高的女神像，但僅僅一天，就遭反對人士毀壞、推落。目前只尋獲此次運來柏林的頭部、一小塊腳部殘肢。

李伊東在座談會上表示，雖然原版本已經損壞，但國際上許多相信藝術力量的人，重塑大小不一的複製品，包括法蘭克福的全球版香港民主女神像在內，英國、加拿大、台灣等地遍地開花。

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以香港為戒 籲誤輕信中國

他指出，許多人都悲觀認為如今是香港低潮期，關注度不如以往，但仍有許多人持續參與香港民主運動、給予幫助，不能放棄，「我對香港運動能持續下去充滿希望。」

他在日本同樣舉行活動提高香港民主議題的關注度，並以香港人輕信中國承諾將維持一國兩製為例，呼籲國際社會「中國不是一個值得信任的國家。」他認為，「這就是香港人的價值，這是我們從追求自由學到的教訓。」

「你是香港人、我是柏林人」

反送中運動期間正巧在香港作為交換學生的蓋斯陶與賈斯柏，當初主動聯繫李伊東，想加入團隊。蓋斯陶指出，民主女神像是個強大的象徵，參與募款製造的人也許互不相識、也許無法公開露面，但透過支持雕像付出貢獻，雕像背後的意涵「象徵有人站在你身後。」

由27國募資製作的全球版香港民主女神像，此次縮小版來柏林參展 圖片來源： Wenling Huang/DW

賈斯柏回憶，當時一個朋友邀請他到家裡，朋友父親以德文告訴他「Ich bin ein Berliner, du bist ein Hongkonger （「我是柏林人，你是香港人」，前者引自美國總統甘迺迪於冷戰時期在柏林演說名言。）

這名父親是反送中期間志願接送示威者的「家長車」司機（parent driver），他告訴賈斯柏，自己曾在80年代去過柏林，當時東柏林受共產東德統治、香港相對民主自由，但現在卻完全相反。

「他說，『你們也算經歷過這一切，請幫幫忙，你們應該要站在我們這邊。』這番話是促使我們加入的真正原因。」

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