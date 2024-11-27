女性發起「性罷工」：韓國4B運動如何影響美國？

受到韓國女性主義者的啟發，美國有些女性在川普當選之後，掀起一波「禁慾」浪潮來反抗厭女與性別歧視。是什麼推動她們這麼做？

（德國之聲中文網）克莉絲汀‧埃凡斯（Christine Ivans）第一次決定徹底放棄男人的時候，是很艱難的。當時30歲的她，打算重新評估自己人生的優先順序： 如果可以把所有精力都放在她自己身上，而不是試著去找到「對的」男人，那會怎麼樣？

幾個月過去了，之後又過了幾年。8年後的克莉絲汀說：「我很開心，我升職了，獲得加薪，心理健康也改善了。」不過，她是一直到幾年前才發現自己並不孤單：在TikTok上，她發現了「4B運動」。

「這四個『不』是：不結婚、不生孩子、不與男性約會或發生性關係——這些我都已經實踐了一段時間。」

重新定義禁慾

4B運動是在2010年代中期在韓國興起，如今逐漸流行至美國的社交媒體。

今年稍早，美國女演員茱莉亞‧福斯（Julia Fox）宣佈自己要保持禁慾，藉此回應「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）被推翻。1973年，美國最高法院以此案確立了墮胎屬於憲法權利，但在2022年，最高法院推翻了此案。

「我覺得如果他們要剝奪我們對自己身體的權利，這就是我奪回這些權利的方式，」茱莉亞‧福斯在5月播出的Zach Sang Show節目上這麼說。

美國女星茱莉亞‧福斯表示，她希望透過禁慾奪回對自己身體的自主權。 圖片來源： Marco Provvisionato / ipa-agency/picture alliance

今年11月的美國總統大選之後，4B運動在美國爆紅。最初的5天之內，這個詞在Google的搜尋次數就達到50萬次。TikTok上，成千上萬的女性分享她們的禁慾旅程，或是在鏡頭前剃光頭髮——短髮是4B運動人士的標誌。

李明英（Mingyeong Lee，音譯）是韓國的女性主義作家，自4B運動一開始便一直是其中的參與者。她很高興看到4B運動突然迅速地獲得關注。李明英告訴DW：「我一直在等待這一切發生。我等了8年才等到你們。」

李明英認為，美國和韓國爭取婦女權益的情況有相似之處。「8年前，我們發現我們的朋友、父親或其他親近的人，並不贊同我們對性別問題的看法，」她解釋道。

韓國女性主義作家李明英自4B運動之初便是參與者。 圖片來源： Yèyoung

她指的是首爾江南站的女性謀殺案，當時一名男子在卡拉OK酒吧的洗手間內殺害了一名女性。這名男子後來作證時說，他這麼做是因為她從來不理他。

這起謀殺事件在韓國掀起新一輪女性主義浪潮，年輕女性在網路和街頭譴責韓國的厭女問題。這件事如同壓倒駱駝的最後一根稻草，促使像李明英這樣的4B運動人士積極抵制根深蒂固的父權文化。

對女性的廣泛暴力和騷擾案例，包含公共廁所的偷拍、數位性犯罪、職場上持續的性別歧視等等。根據韓國大檢察廳統計，2019年，搶劫、性侵和謀殺等暴力犯罪的受害者之中有九成是女性。

因「看起來像女性主義者」而被攻擊

在新一波的女性運動中，年輕女性透過反抗來建立團結，同時也面臨反彈。

韓國學生、4B運動參與者李素希（Seohee Lee，音譯）說：「女性留短髮會被貼上精神病的標籤，受到騷擾甚至身體上的攻擊，因為她們看起來像是女性主義者。」不過，李素希表示，這場運動並不是為了報復，而是為了替女性創造安全社群。

李素希告訴DW：「韓國女性正在以一種安靜卻又非常有效的方式，抵抗父權的威脅。」

29歲的4B運動參與者李素希持續在網路上記錄女權抗議活動，並報導復仇式色情事件。 圖片來源： Soojeong Kim

拒絕被當成生育機器

作家李明英今年32歲。迫於社會壓力，不久前，她曾準備跟一個男人結婚。如今，她的自我認同是女同性戀者。如同許多其他的4B運動參與者，她在4B的旅程之中，發現了自身酷兒的一面。

李明英不想要有孩子。儘管韓國已於1988年頒布法律禁止醫生透露胎兒的性別，但在她出生的年代，把女性胎兒墮掉，在韓國仍然是常見的事。

韓國目前仍是全球出生率最低的國家，韓國總統尹錫悅把這歸咎於女性主義。根據韓國性別平等與家庭部的數據，韓國是經濟合作與發展組織（OECD）國家中，性別之間的薪資差距最高的，女性肩負起大部分的家庭照顧工作。李明英說，「難怪很多婦女都不想生小孩」。

「身為女人，這裡是很殘酷的地方。如果我們生的是女孩，她們也不安全，不快樂。」

男性投給川普 等同支持傷害女性的政策？

克莉絲汀‧埃凡斯住在太平洋的另一邊、8000公里外的美國西雅圖。她也不想要有孩子。如同李明英和李素希，克莉絲汀意識到生活中很少有男性跟她一樣重視女性權利。她的父親也是。

克莉絲汀的父親雖曾因妻子的高風險懷孕而差點失去她，但他還是投給了川普。

川普第一次當總統時，他提名的3位最高法院法官投票支持推翻羅訴韋德案。川普稱，限制墮胎是「一件美好的事」。

懷了孕卻沒辦法安全墮胎的想法，讓克莉絲汀感到害怕。「我父親說他關心婦女的權利，但關乎投票的時候，他卻說『還有更重要的事情』。」

「到了這時候，當網路紅人在網路上到處呼喊『你的身體，我的選擇』這種口號時，接下來合理的做法，就是從事4B運動這類的事。」

克莉絲汀指的是極右翼、白人至上主義網紅富恩特斯（Nick Fuentes） 在川普贏得大選之後的言論。這些言論引起了憤怒，而且這些話不只是說說而已。

根據「全國親密伴侶與性暴力調查」，在美國，每十個女性就有兩人在生命中某個階段曾遭遇性侵，將近一半的女性經歷過性侵以外的性暴力。

面對權利與身體上的攻擊，像克莉絲汀這樣的美國女性從韓國的女性主義者及其反抗方法之中汲取靈感。她解釋道：「跟性有關的語言，男人容易理解。4B運動說的是：『嘿，我要把這個拿走，直到你聽話。』這不是懲罰，而是在吸引注意力。」

美韓女性相互同理

韓國4B運動者李素希很高興美國女性擁抱4B運動。韓國總統尹錫悅過去競選時以反女性主義著稱，曾稱要廢除性別平等與家庭部。後來他以微弱優勢選上韓國總統；李素希心想，美國女性現在的感受是否也跟她那時候一樣。

對於美國婦女透過禁慾來捍衛墮胎權、卻因而遭到抨擊，李素希並不感到訝異。在她的家鄉，她太瞭解這些攻擊了。在韓國，許多女性不敢公開說自己是女性主義者。

「畢竟，我是一個讓男人厭惡憎恨的女性主義者。」

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