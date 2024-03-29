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奧運會

奧林匹克運動會，有冬季和夏季以及殘疾人奧運會之分，每四年一屆，是體育界最高盛事。

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深度報導

巴黎奧運安保壓力山大

奧運安保壓力山大 法國懇請外國軍警幫忙

奧運安保壓力山大 法國懇請外國軍警幫忙

法國內政部表示，已經向46個國家詢問是否願意派遣總共2185名警察來協助今年夏天巴黎奧運會的安保工作。巴黎上一次承辦奧運會還有追溯到整整一百年前的1924年。組委會擔心，奧運期間有可能遭受極端分子的襲擊。
體育2024年3月29日
Frankreich Paris Das Café-Rennen

奧運未至 巴黎服務生賽跑先行

奧運未至 巴黎服務生賽跑先行

距離2024夏季奧運會還有幾個月時間，巴黎恢復了一項百年傳統：服務生賽跑——更確切地說是競走，因為他們必須穿著筆挺的制服，單手端著托盤，在不弄灑飲品的情況下快走2公里。
文化2024年3月26日01:52 分鐘
英國奧運代表隊希望借著與抖音合作，增加與新受眾的互動

為運動員打廣告 TikTok與英國奧運代表隊合作

為運動員打廣告 TikTok與英國奧運代表隊合作

距離四年一度的夏季奧運僅剩數個月，各國隊伍已開始為場上和場外的表現做準備。英國奧運代表隊與TikTok簽訂了贊助協議，希望擴大運動員們的網路影響力。
體育2024年2月12日
巴黎裡昂火車站2月3日發生持刀傷人事件

巴黎裡昂火車站發生持刀砍人事件

巴黎裡昂火車站發生持刀砍人事件

法國警方表示，巴黎裡昂火車站周六發生持刀傷人事件，三人受傷。警方稱，該起襲擊案似乎與恐怖襲擊無關。
政治2024年2月3日
難以對付的臭蟲

巴黎飯店防治臭蟲迎奧運 出動嗅探犬

巴黎飯店防治臭蟲迎奧運 出動嗅探犬

夏季奧運會即將來臨，為防治臭蟲困擾，巴黎飯店紛紛預訂滅蟲服務，通過嗅探犬對房間進行檢查，為大批遊客的到來做好準備。
社會2024年1月7日
為1936年奧運會建造的柏林奧林匹克體育場

納粹德國辦奧運百年後 柏林再申奧合適嗎？

納粹德國辦奧運百年後 柏林再申奧合適嗎？

德國首都柏林正摩拳擦掌準備申辦2036年夏季奧運會。但這項計劃引起了批評和質疑。
體育2023年11月20日
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