奧迪與上汽合作 新款車型放棄傳統四環標

據知情人士透露，大眾子公司奧迪與中國合作夥伴上汽共同開發的新款車型將不採用傳統的奧迪四環LOGO。奧迪做出這一決定的原因是什麼？

（德國之聲中文網）據知情人士透露，德國大眾汽車子公司奧迪與中國合作夥伴上汽共同開發的新款車型將在今年11月亮相，不過這一新系列將不採用傳統的奧迪四環LOGO。此舉旨在將中國開發的電動車與德國開發的現有項目區分開來。

奧迪拒絕發表置評。上汽則表示，聯合開發的電動汽車是「真正的奧迪車，擁有純正的奧迪基因"。

奧迪與上汽在今年五月達成了廣泛的合作協議，奧迪希望通過這次合作加快開發速度，首批車輛預計將在明年上市。初步計劃推出B級和C級的三款小型車型。據一位知情人士透露，到2030年，車型可能會增加到九款。根據新浪科技，這個針對中國市場推出的全新新能源汽車系列Purple，將會搭載寧德時代的電池技術、Momenta的自動駕駛輔助系統（ADAS）以及智己汽車的電氣架構。

奧迪和大眾最初對中國電動汽車市場的迅速崛起措手不及，現在他們希望通過與合作夥伴的協作重新贏回市場份額。為此，大眾還與中國汽車製造商小鵬達成合作協議，計劃在2026年推出首批兩款中檔車型。

咨詢公司普華永道思略特7月末發布的一份報告指出，今年第二季度，中國本土生產的汽車已佔到該國總銷量的近65%，與2019年夏天相比增加了逾四分之一。報告稱，這主要歸功於電動汽車的市場份額增加，包括純電動和各種混合動力汽車。



（路透社等）

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