奧爾班閃電訪普丁 歐盟大怒

匈牙利總理奧爾班自認為在俄羅斯進行「和平使命」。他這次是否以歐盟理事會主席的身份發言？克里姆林宮領導人普丁說是，但歐盟在布魯塞爾則說不。

（德國之聲中文網）歐盟理事會主席應為27個成員國的「誠實代理人」，抑制個人意見並尋求妥協。匈牙利總理維克多‧奧爾班（Viktor Orban）在7月1日接任為期六個月的輪值主席職位時曾承諾做到這一點。然而，在擔任理事會主席僅五天後，他就因未事先通知或協商便前往莫斯科會見克里姆林宮領導人普丁（Wladimir Putin），令布魯塞爾震驚。尤其是奧爾班還通過X社交平台將其單獨行動稱為「和平使命」。與俄羅斯領導人會談後，奧爾班表示，為實現烏克蘭與俄羅斯之間的和平，還有許多步要走，「但我們已經邁出了重新開啟對話的第一步。」

「沒有歐盟的授權」

歐盟外交政策高級代表何塞普‧博雷爾（Josep Borrell）嚴厲批評奧爾班，稱：「維克多‧奧爾班總理的莫斯科訪問僅限於匈牙利與俄羅斯的雙邊關係。」奧爾班無權代表歐盟對外事務，這應由歐盟理事會主席查爾斯‧米歇爾（Charles Michel）或歐盟外交與安全政策高級代表博雷爾來做。德國總理奧拉夫‧朔爾茨（Olaf Scholz）在柏林的一次新聞發布會上也表示，奧爾班未遵守規則，應由查爾斯‧米歇爾代表歐盟進行外交事務。普丁在會見期間稱奧爾班為「歐盟理事會主席」，並表示奧爾班代表了所有27個成員國。

歐盟外交政策負責人博雷爾：奧爾班只能代表他自己（資料圖片） 圖片來源： Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

周二，奧爾班已經突然訪問了基輔，會見了烏克蘭總統澤倫斯基（Wolodymyr Zelensky）。烏克蘭自兩年半前被俄羅斯發動的非法戰爭襲擊。奧爾班建議澤倫斯基立即與莫斯科停火並展開和平談判，但澤倫斯基對此保持沉默，僅表示和平必須公正。奧爾班在基輔的行為同樣沒有得到其他歐盟成員國的授權，因為其他26個成員國一再強調，烏克蘭作為被攻擊的一方，應自行決定和平談判的時間和條件。

奧爾班自封為「和平締造者」

在歐盟內部，奧爾班以其日益專制的統治方式和挑釁行為著稱。他此次未經授權的「和平使命」令歐盟外交官感到震驚。一位不願透露姓名的歐盟外交官表示，這一行為堪稱醜聞，前所未有。匈牙利政府發言人試圖淡化這一行為，稱奧爾班以匈牙利總理身份進行訪問，而非歐盟理事會主席。奧爾班在莫斯科通過X平台發文稱，「我們不能坐等戰爭奇跡般地結束。我們將成為邁向和平第一步的重要工具。」但他未明確說明「我們」指的是誰。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通過X平台回應稱，「安撫政策不會阻止普丁」，直接批評了奧爾班。此舉也解釋了為何奧爾班突然取消了原定於周五的歐盟委員會訪問布達佩斯行程。一名歐盟外交官諷刺地表示，「他顯然有更重要的事情要做。」通常情況下，歐盟委員會會在輪值主席國上任的第一周訪問該國，以商討政治合作事宜。

不必與她在布達佩斯的主要對手見面，馮德萊恩可能並不介意。她的發言人Eric Mamer在布魯塞爾表示，馮德萊恩在奧爾班單獨訪問莫斯科後可能根本不會前往匈牙利。上周的歐盟峰會上，奧爾班是唯一一位強烈反對馮德萊恩連任第二個任期的政府首腦。他認為馮德萊恩所領導的委員會的第一個五年是歐盟迄今為止最糟糕的。

與此同時，歐盟對匈牙利展開的司法程序仍在進行，因為奧爾班政府破壞了國家的法治。因此，歐盟暫時凍結了對匈牙利的200億歐元資助。

奧爾班（右二）是唯一一位強烈反對馮德萊恩（左二）連任第二個任期的政府首腦（資料圖片） 圖片來源： Ludovic MARIN/AFP

奧爾班阻礙對烏克蘭的援助

奧爾班被認為是克里姆林宮在歐盟內最強的盟友和支持者。匈牙利仍然通過管道從俄羅斯進口大量天然氣，俄羅斯公司也在匈牙利建設核電站。匈牙利企業在俄羅斯有良好的業務，匈牙利外長彼得‧西亞爾托（Péter Szijjártó）最近表示。

其他歐盟國家領導人目前都不與普丁會面，因為他被指控為戰爭罪犯，並被國際刑事法院通緝。立陶宛總統吉塔納斯‧瑙塞達（Gitanas Nauseda）在維爾紐斯憤怒地表示，如果真的想要和平，就不會與一個血腥的獨裁者握手。

在過去幾個月中，奧爾班多次試圖阻止或延遲歐盟對烏克蘭的財政和軍事援助。目前，匈牙利在歐盟理事會內否決了釋放65億歐元援助烏克蘭的計劃。此外，匈牙利是唯一退出北約向烏克蘭提供武器計劃的國家。前荷蘭首相馬克‧呂特（Mark Rutte）在承諾與奧爾班達成相關協議後，才得以成為新任北約秘書長。

一名不願透露姓名的布魯塞爾歐盟外交官表示，奧爾班的這一行動實際上使其歐盟輪值主席職位在正式開始前就已經結束。「成員國的懷疑不幸被證明是正確的。奧爾班只是為了推進布達佩斯的利益。」路透社引述這位外交官的話說。那麼，「誠實的代理人」在哪裡呢？

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