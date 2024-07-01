奧爾班宣佈在歐洲議會組建「歐洲愛國者」新聯盟 右翼版圖重組

匈牙利總理奧爾班昨天（6月30日）宣佈與奧地利自由黨主席赫伯特‧基克爾（Herbert Kickl）以及捷克前總理安德烈‧巴比什（Andrej Babis）達成新的政治協議，在歐洲議會內組建新的黨團聯盟。

（德國之聲中文網）7月1日起，匈牙利接任歐盟輪值主席國。匈牙利於上周公佈了其接任歐盟輪值主席國的官方口號——「讓歐洲再次偉大」——匈牙利所認知的「歐洲願景」。奧爾班長期以來一直抨擊「布魯塞爾精英」，最近更是指責布魯塞爾在烏克蘭戰爭中煽風點火。

奧爾班同奧地利自由黨主席基克爾、捷克民粹主義政黨「是的2011」（ANO 2011）領導人巴比什在聯合舉行的記者會上表示：「一個新時代從這裡開始，這個新時代的第一個、也許是決定性的時刻是創建一個新的歐洲政治派別，它將改變歐洲政治。」

三人誓言要開創一個「新時代」，並簽署了一份被他們稱之為「愛國宣言」的宣言，同時承諾為歐洲帶來「和平、安全和發展」，而不是「戰爭、移民和停滯」。

新聯盟「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）需要得到至少4個其它國家政黨的支持，才能被歐洲議會承認為一個黨派聯盟。



目前尚不清楚還有哪些黨派願意加入「歐洲愛國者」聯盟。

同一天，德國極右翼選項黨（AfD）宣佈正式退出"認同與民主"（Identity and Democracy）黨團。奧地利自由黨、法國國民聯盟（RN） 和義大利北方聯盟（Lega） 也都屬於該黨團。

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德國另類選擇黨在今年6月初歐洲議會大選舉行前被"認同與民主"黨團驅逐，原因是選項黨歐洲議會候選人克拉（Maximilian Krah）捲入了一系列醜聞之中。克拉因與俄羅斯和中國的關係而受到調查。

2021年，在匈牙利陷入民主倒退的指責聲中，奧爾班領導的右翼保守主義政黨青年民主主義者聯盟（Fidesz）宣佈退出歐洲議會中最大黨團歐洲人民黨 (EPP)。

隨著中右翼勢力在本屆歐洲議會大選中的崛起，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的歐洲保守派和改革主義者黨（ECR）成為歐洲議會中第三大勢力。

奧爾班所在的青年民主主義者聯盟聯同聯盟政黨基督教民主人民黨（KDNP）在歐洲議會裡總共擁有11席，捷克ANO擁有7席，奧地利自由黨擁有6席。

自由黨有望在今年晚些時間舉行的奧地利大選中獲得勝利。

捷克ANO領導人巴比什上周宣佈退出復興歐洲（Renew Europe）黨團。法國總統馬克宏所在的政黨也屬於這一黨團。



（法新社）

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