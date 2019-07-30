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奧格斯堡
位於德國南部，建立於公元前15年的古羅馬時期，是德國境內繼特裡爾之後第二古老的城市。機器人製造商庫卡等著名企業的總部位於該市。
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深度報導
德國商會討論政治 中國大使提前離場
德國商會討論政治 中國大使提前離場
7月25日晚間，德國商會在奧格斯堡的一場研討會引發了「風波」。一名曾長年派駐中國的德國記者在會上對中國的政治現狀表示擔憂，中國駐德大使吳懇隨後提前半小時離場。商會高層指責該記者沒有按照事先約定避開政治話題。
政治
2019年7月30日
2019年7月30日
德語媒體：合情？合法？合理？
德語媒體：合情？合法？合理？
企業把經濟利益置於價值觀之上，這到底合不合理？庫卡被中國資本收購已經一年了，美的現在又通過什麼方法來逐漸平息當初的爭議？這是本周德語報刊評論版所關心的內容。
媒體
2017年8月5日
2017年8月5日
「低頭族」不看路 德國城市設地面紅燈
「低頭族」不看路 德國城市設地面紅燈
時下年輕人對智慧型手機依賴的程度加深，走路時專注盯著手機的「低頭族」也越來越多。德國奧格斯堡市特地為「低頭族」設計了地面紅燈，防止交通意外發生。
2016年4月22日
2016年4月22日
德甲第29輪比賽精彩瞬間
德甲第29輪比賽精彩瞬間
Bundesliga Round 29 in Pictures
2014年4月6日
2014年4月6日
9 張圖
德甲聯賽2013/14賽季第26輪精彩圖集
德甲聯賽2013/14賽季第26輪精彩圖集
拜仁慕尼黑本周穩拿三分，原本理論上已經提前拿下本賽季冠軍，不過積分榜二、三名也分別獲勝，以至於前三甲之間的差距等於沒有變動。弗萊堡戰勝布萊梅，終於跳出降級區。
2014年3月23日
2014年3月23日
9 張圖
德甲第20輪比賽精彩回顧
德甲第20輪比賽精彩回顧
本輪德甲比賽，拜仁慕尼黑繼續保持不敗紀錄，積分榜前幾名沒有變化，降級危險區也還是那幾張老面孔。
2014年2月9日
2014年2月9日
9 張圖
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