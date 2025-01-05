奧地利總理內哈默宣佈辭職

​​​​​​右翼民粹勢力奧地利自由黨(FPÖ )在議會選舉中獲勝後，奧地利總理內哈默試圖組建一個沒有自由黨參與的聯合政府，但這一嘗試最終以失敗告終，內哈默本人則宣佈引咎辭職。

（德國之聲中文網）奧地利議會選舉已經結束三個月，但組閣事宜仍未見分曉。拋開右翼民粹的「奧地利自由黨」而組建聯合政府的初步嘗試已經以失敗告終。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）在維也納宣佈，他所屬的保守派奧地利人民黨（ ÖVP）同社民黨（SPÖ） 進行的組閣談判已經結束。他表示，今後幾天內，他將辭去政府總理和人民黨主席職位。本周五，自由派政黨Neos突然宣佈，他們將不會同人民黨、社民黨一道組建三黨聯合政府。保守派政黨和社民黨將會繼續開展組閣談判，但上述兩黨組建的執政聯盟只能在議會佔據微弱多數。

內哈默在X平台發文寫道：「我們進行了漫長和艱苦的談判，但在核心問題上，我們無法同社民黨達成共識。」兩黨爭執的焦點是，社民黨希望通過提升稅收的方式彌補財政赤字，但人民黨則對此持堅決反對的立場。

社民黨主席巴布勒（Andreas Babler）表示，對奧地利來說，組閣談判的破裂是一個壞消息。巴布勒稱，奧地利目前正面臨出現「藍黑極右翼總理的危險」。藍色和黑色分別是自由黨和人民黨黨旗的顏色。

基克爾有望出任總理？

今年九月底舉行的議會選舉中，反對歐洲一體化進程的奧地利自由黨大獲全勝，成為議會第一大黨。但由於其他各大政黨均拒絕同自由黨組閣，因此奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）並未授權由自由黨主席基克爾（Herbert Kickl）領銜組閣談判。

至於人民黨是否會繼續堅持不同自由黨合作的立場，目前尚是未知數。奧地利媒體報導稱，在人民黨內部擁有強大影響力的經濟界陣營並不排斥同自由黨開展合作。不過，一旦人民黨同自由黨組閣，則人民黨只能扮演小夥伴角色，因為作為議會第一大黨，自由黨主席基克爾將有權出任總理一職。

自由黨主席基克爾：反基克爾戰略已經失敗。 圖片來源： ROLAND SCHLAGER/APA/picturedesk.com/picture alliance

自由黨主席基克爾表示，范德貝倫、內哈默以及巴布勒的「反基克爾戰略已經土崩瓦解」。基克爾表示，現在人民黨的立場成了關鍵，他們是否理解了選民發出的訊號，我們拭目以待。

除自由黨和人民黨組閣之外，另外一個選項則是重新舉行大選。民意研究者表示，如果三個月後重新舉行大選，那麼自由黨的得票率將會高於去年秋季的大選。

（德新社，法新社，路透社）

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