奧地利極右政黨獲得委任組閣權

奧地利聯邦總統范德貝倫1月6日宣佈，他已經委任極右傾向的奧地利自由黨嘗試組閣。范德貝倫表示，這並非輕鬆的決定。自由黨則表示，將嘗試與中右翼的奧地利人民黨開展組閣談判。

（德國之聲中文網）9月底，右翼民粹的奧地利自由黨(FPÖ)在大選中獲得28.9%的選票，成為議會第一大黨。看守總理內哈默(Karl Nehammer)所屬的人民黨則以26.3%的得票率跌落為第二大黨。

此後，受到總統范德貝倫(Alexander van der Bellen)的委任，內哈默試圖帶領中右翼的人民黨與中左翼的奧地利社民黨、自由派政黨NEOS聯合組閣，但是始終無法在增稅等關鍵財政議題上無法取得一致，組閣談判在剛剛過去的周末宣告破裂，而始終堅持不與極右黨派合作的內哈默也旋即宣佈辭去看守總理以及黨主席職務。

現在，范德貝倫總統再次委任奧地利自由黨去主導組閣。內哈默辭去奧地利人民黨黨主席後，他的接任已宣佈將同自由黨展開組閣談判。如果組閣成功，具有極右傾向的奧地利自由黨將首次入主總理府。

具有綠黨背景的范德貝倫總統說，在當前極端困難的經濟形勢下，奧地利迫切需要一個具備行動能力的政府，而自由黨主席基克爾(Herbert Kickl)則向總統許諾他能勝任總理職務。

范德貝倫還表示，作為總統，他必須尊重選民投票的結果，哪怕他本人可能有著別的願望。事實上，范德貝倫別無選擇，如果不授權基克爾組閣，奧地利必須重新舉行大選，按照目前的民意調查，自由黨還將增添約7%的選票。

在過去二十多年間，奧地利自由黨曾經兩度和人民黨聯合組閣，但當時都是中右翼的人民黨佔上風並執掌總理府。

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