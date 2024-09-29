奧地利大選：投票開始 極右翼政黨期待歷史性勝利

奧地利國會選舉開幕。本次選舉中，極右翼政黨自由黨或擊敗其他政黨，成為第一大黨派。根據選前民調，自由黨支持率為27%，高於人民黨的25%，不過兩黨支持率差距有限，最終投票結果仍難以預測。

（德國之聲中文網）本周日奧地利舉行國會選舉，極右翼政黨或以微弱但歷史性的優勢領先執政的保守黨派。投票於當地時間早上7點開始，有投票資格的選民總數約為630多萬人。移民問題和經濟衰退是本次選舉期間最重要的議題。

極右翼政黨自由黨過去曾與奧地利人民黨(ÖVP)組成過聯合政府。不過，在這次選舉中，自由黨或能領先其他政黨。選舉之前的民調顯示，這個反移民的政黨可能以27%的支持率成為國會第一大黨。

自由黨黨主席基克爾 圖片來源： Erwin Scheriau/APA/dpa/picture alliance

自2021年以來基克爾（Herbert Kickl）領導自由黨。在這位奧地利前內政部長的帶領之下，這個在2019年經歷腐敗醜聞的極右翼政黨借助選民對疫情限制、移民、通貨膨脹和烏克蘭戰爭的不滿和焦慮，重新贏得了人氣。

其他政黨的民調表現如何？

根據民調，總理內哈默(Karl Nehammer)所在的保守人民黨支持率為25%，略低於自由黨。中間偏左的社會民主黨（SPÖ）的支持率約為21%。而目前與保守黨組成執政聯盟的綠黨預計將獲得9%的支持。

就在選舉前夕，有三名自由黨成員在周五（9約27日）參加的一場葬禮上，有人唱了一首帶有納粹色彩的歌曲，引發關注。維也納出版的《標準報》發布了一段收到的影片，顯示在維也納的一場葬禮上，出席葬禮的人在墓碑旁唱著歌曲《Wenn alle untreu werden》（當所有人變得不忠），其中包含一句歌詞的翻譯是「想要宣揚和談論神聖的德意志帝國」。這首歌曾被納粹黨衛軍（SS）稱為「忠誠之歌」。目前並不清楚參加葬禮的自由黨成員是否一起唱了這首歌曲。

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（法新社，德新社）

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