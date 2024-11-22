失去Chrome，谷歌會怎樣？2024年11月22日
（德國之聲中文網）今年8月，網路巨頭Alphabet在它經歷的最大反壟斷案件中敗訴。一名美國法官裁定，其子公司谷歌（Google）非法壟斷搜索市場。
據在審理該案時公開的一張幻燈片顯示，谷歌在2021年支付了263億美元，用來讓它成為手機和網頁瀏覽器的默認搜索引擎。
根據這一裁決，美國司法部提議強制谷歌出售其Chrome瀏覽器。
美國司法部和反壟斷執法機構在周三（11月20日）提交的法庭文件中稱："谷歌的非法行為不僅剝奪了競爭對手的關鍵分銷渠道，還剝奪了其分銷合作夥伴，否則競爭對手可以通過新的創新方式進入這些市場。"
上個月，司法部已提交法庭文件，稱其正在考慮實施"結構性補救措施"，以阻止谷歌使用某些產品。據報導，除了要求谷歌出售Chrome之外，反壟斷監管機構還要求谷歌在人工智慧以及安卓（Android）智慧型手機作業系統方面採取新措施。
美國反壟斷部門和多個州政府都參與此案。此案最初由川普政府提起，並在拜登任期內繼續進行。被公眾稱為"十年審判"的這場官司，是自20年前司法部未能成功拆分微軟以來，美國政府在遏制科技公司權力方面的重大努力。
谷歌在8月表示將對裁決提起上訴，稱這是政府的"過度干預"，並且會損害消費者的利益。
Chrome對谷歌的重要性
失去Chrome對谷歌來說將是一次嚴重打擊。儘管全球近90%的搜索查詢通過谷歌完成，但超過60%的用戶依賴谷歌的自有瀏覽器Google Chrome進行搜索。
Chrome是谷歌通往網路的門戶。它不僅允許谷歌推廣自己的產品並留住用戶，還包括Gmail（郵件服務）和Gemini（人工智慧服务）等服務。
更重要的是，Chrome是谷歌網路广告核心業務的重要組成部分。與其他瀏覽器上進行的搜索不同，Chrome允許谷歌收集更多的數據，例如用戶的搜索行為和偏好網站。這些大量訊息幫助谷歌更高效地定位廣告。
整個數字市場的重大事件
廣告業務對谷歌及其母公司Alphabet至關重要。2023年，Alphabet的廣告收入超過2300億美元，佔其3070億美元全年總收入的絕大部分。
數字咨詢公司Etribes的聯席首席執行官兼首席財務官尼爾斯‧西巴赫（Nils Seebach）認為，"如果Chrome失敗，谷歌的業務也會受到重大影響。" 他在接受德國之聲採訪時表示。在目前的設置下，Chrome是谷歌商業模式中不可或缺的一部分，但可能無法獨立存續。他補充道，出售Chrome對Alphabet來說也將是一個巨大的挑戰，"這樣的事件甚至會對整個數字市場造成重大干擾。"
來自反壟斷非營利組織Rebalance Now的烏爾裡希‧穆勒（Ulrich Müller）對這一裁決表示歡迎，並稱出售Chrome將減少谷歌的廣告收入，削弱其市場主導地位。他告訴德國之聲，這可能促使谷歌更加注重通過服務品質展開競爭。此外，穆勒還看到了其他商業模式的潛力，例如基於訂閱的搜索引擎。
然而，西巴赫指出，目前尚不清楚法律程序還會持續多久，以及潛在的拆分何時才能實際發生。"到那時，瀏覽器或搜索引擎的形態可能已經和今天大不一樣了。"他說。
美國反壟斷法的勝利
對谷歌的裁決體現了美國反壟斷法一個多世紀以來的發展歷程。早在1911年，這些法律就促成了約翰‧D‧洛克菲勒旗下石油壟斷公司標準石油（Standard Oil）的拆分。
穆勒表示，對壟斷的監管在20世紀60年代和70年代初非常嚴格，但在1980年代有所放鬆。當時，芝加哥經濟學派的自由市場理論認為，如果壟斷企業高效運作，市場集中也是可以接受的。這導致後續幾年結構性干預的減少。
不過在1980年代，針對電信巨頭AT&T的一場大型反壟斷案件取得成功，最終在1982年促成了其拆分。
大約20年後，微軟也成為反壟斷監管的目標。美國法院裁定，這家軟體巨頭必須因其壟斷行為而拆分。當時，微軟的Windows作業系統与其Internet Explorer瀏覽器整合得非常緊密，直接將競爭對手網景（Netscape）擠出了瀏覽器市場。然而，微軟通過上訴避免了拆分，並通過向競爭對手開放部分系統達成和解。
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