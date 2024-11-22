失去Chrome，谷歌會怎樣？

導致要求谷歌分拆的裁決體現了美國反壟斷法一個多世紀以來的發展歷程。不過也有專家指出，目前尚不清楚法律程序還會持續多久，以及潛在的拆分何時才能實際發生，「到那時，瀏覽器或搜索引擎的形態可能已經和今天大不一樣了。」

（德國之聲中文網）今年8月，網路巨頭Alphabet在它經歷的最大反壟斷案件中敗訴。一名美國法官裁定，其子公司谷歌（Google）非法壟斷搜索市場。

據在審理該案時公開的一張幻燈片顯示，谷歌在2021年支付了263億美元，用來讓它成為手機和網頁瀏覽器的默認搜索引擎。

根據這一裁決，美國司法部提議強制谷歌出售其Chrome瀏覽器。

美國司法部和反壟斷執法機構在周三（11月20日）提交的法庭文件中稱："谷歌的非法行為不僅剝奪了競爭對手的關鍵分銷渠道，還剝奪了其分銷合作夥伴，否則競爭對手可以通過新的創新方式進入這些市場。"

谷歌CEO桑達爾‧皮查伊（Sundar Pichai） 圖片來源： Tobias Hase/dpa/picture alliance

上個月，司法部已提交法庭文件，稱其正在考慮實施"結構性補救措施"，以阻止谷歌使用某些產品。據報導，除了要求谷歌出售Chrome之外，反壟斷監管機構還要求谷歌在人工智慧以及安卓（Android）智慧型手機作業系統方面採取新措施。

美國反壟斷部門和多個州政府都參與此案。此案最初由川普政府提起，並在拜登任期內繼續進行。被公眾稱為"十年審判"的這場官司，是自20年前司法部未能成功拆分微軟以來，美國政府在遏制科技公司權力方面的重大努力。

谷歌在8月表示將對裁決提起上訴，稱這是政府的"過度干預"，並且會損害消費者的利益。

Chrome對谷歌的重要性

失去Chrome對谷歌來說將是一次嚴重打擊。儘管全球近90%的搜索查詢通過谷歌完成，但超過60%的用戶依賴谷歌的自有瀏覽器Google Chrome進行搜索。

Chrome是谷歌通往網路的門戶。它不僅允許谷歌推廣自己的產品並留住用戶，還包括Gmail（郵件服務）和Gemini（人工智慧服务）等服務。

更重要的是，Chrome是谷歌網路广告核心業務的重要組成部分。與其他瀏覽器上進行的搜索不同，Chrome允許谷歌收集更多的數據，例如用戶的搜索行為和偏好網站。這些大量訊息幫助谷歌更高效地定位廣告。

失去Chrome對谷歌來說將是一次嚴重打擊 圖片來源： Robin Utrecht/picture alliance

整個數字市場的重大事件

廣告業務對谷歌及其母公司Alphabet至關重要。2023年，Alphabet的廣告收入超過2300億美元，佔其3070億美元全年總收入的絕大部分。

數字咨詢公司Etribes的聯席首席執行官兼首席財務官尼爾斯‧西巴赫（Nils Seebach）認為，"如果Chrome失敗，谷歌的業務也會受到重大影響。" 他在接受德國之聲採訪時表示。在目前的設置下，Chrome是谷歌商業模式中不可或缺的一部分，但可能無法獨立存續。他補充道，出售Chrome對Alphabet來說也將是一個巨大的挑戰，"這樣的事件甚至會對整個數字市場造成重大干擾。"

來自反壟斷非營利組織Rebalance Now的烏爾裡希‧穆勒（Ulrich Müller）對這一裁決表示歡迎，並稱出售Chrome將減少谷歌的廣告收入，削弱其市場主導地位。他告訴德國之聲，這可能促使谷歌更加注重通過服務品質展開競爭。此外，穆勒還看到了其他商業模式的潛力，例如基於訂閱的搜索引擎。

然而，西巴赫指出，目前尚不清楚法律程序還會持續多久，以及潛在的拆分何時才能實際發生。"到那時，瀏覽器或搜索引擎的形態可能已經和今天大不一樣了。"他說。

目前尚不清楚法律程序還會持續多久，以及潛在的拆分何時才能實際發生 圖片來源： Taidgh Barron/ZUMAPRESS.com/picture alliance

美國反壟斷法的勝利

對谷歌的裁決體現了美國反壟斷法一個多世紀以來的發展歷程。早在1911年，這些法律就促成了約翰‧D‧洛克菲勒旗下石油壟斷公司標準石油（Standard Oil）的拆分。

穆勒表示，對壟斷的監管在20世紀60年代和70年代初非常嚴格，但在1980年代有所放鬆。當時，芝加哥經濟學派的自由市場理論認為，如果壟斷企業高效運作，市場集中也是可以接受的。這導致後續幾年結構性干預的減少。

不過在1980年代，針對電信巨頭AT&T的一場大型反壟斷案件取得成功，最終在1982年促成了其拆分。

大約20年後，微軟也成為反壟斷監管的目標。美國法院裁定，這家軟體巨頭必須因其壟斷行為而拆分。當時，微軟的Windows作業系統与其Internet Explorer瀏覽器整合得非常緊密，直接將競爭對手網景（Netscape）擠出了瀏覽器市場。然而，微軟通過上訴避免了拆分，並通過向競爭對手開放部分系統達成和解。

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