天下不太平 全球軍火交易火爆

2023年，全球軍工產業的收入增加。來自瑞典斯德哥爾摩和平研究所（SIPRI）的數據顯示，俄羅斯和中東軍工企業的收入增幅最大。

（德國之聲中文網）俄烏戰爭和以哈衝突，以及東亞與日俱增的緊張局勢，使全球範圍內對武器和軍事設備的需求急劇飆升。瑞典和平研究所SIPRI發布的最新報告顯示，全球一百家最大軍工企業2023年的營收同比增加了4.2%，達到6320億美元。該研究所是對全球一百家大型軍工企業營收報告進行分析之後，得出上述結論的。

報告作者之一肖亮在接受德國之聲採訪時表示：「2023年最重要的發展是，特別是歐洲和美國公司終於得以將俄烏戰爭導致的需求猛增真正轉化為收入增加。而在2022年，我們看到許多公司仍在為新冠疫情導致的供應鏈中斷及其後續問題而苦苦掙扎，難以提高產量。」

俄羅斯：軍費猛增 透明度卻很低



2023年，俄羅斯軍工企業的收入增幅最大。根據SIPRI的研究，這些公司的收入增長了40%。速戰速決、短期內戰勝烏克蘭的希望落空之後，大量國家訂單使俄羅斯軍工企業開足馬力擴大生產。報告指出，一些企業採用輪班制，加快導彈、戰鬥機以及無人機的生產速度，以彌補前線嚴重的物資損耗。



至於世界百強軍工企業中，為何只有兩家俄羅斯企業入選，則另有隱情。肖亮表示：「大多數俄羅斯企業在2022年就停止了對外公佈銷售數據，但也有一些例外。」 尤其是Rostec 的數據為SIPRI研究人員瞭解俄羅斯軍工產業現狀幫助極大，這是一家全球排名第七的俄羅斯軍工企業。「實際上，這是一家由七八家不同的俄羅斯公司組成的控股公司，我們的資料庫中曾經有這些公司的數據。因此，我們仍然可以很好地瞭解這些公司的發展情況。」

全球 100 強軍工企業中，唯一入選的烏克蘭公司是烏克蘭國防工業股份公司JSC Ukrainian Defense Industry。該公司的收入則在去年增長了 69%。

德國軍工企業收入增加



俄烏戰爭對歐洲（不含俄羅斯）各國軍工企業帶來的影響不盡相同，法國和義大利等國軍工企業的收入大幅下降，而相比之下，德國公司的收入則增加了7.5%。

共有四家德國軍火製造商得以躋身世界百強：萊茵金屬（Rheinmetall）、蒂森克虜伯（Thyssen Krupp）、亨索特（Hensoldt）和代傲（Diehl）。其中萊茵金屬是德國最大規模的軍工企業，全球排名第 26 位，該公司的收入增長了 10%。萊茵金屬主要生產 155 毫米火炮彈藥、自行榴彈炮和裝甲車等武器裝備，俄烏戰爭爆發後，上述武器的需求量急劇飆升。



而生產制導和防空系統的代傲公司增長率則更高。代傲公司在 2023 年實現了 30% 的增長。

德國最大軍火製造商「萊茵金屬」的坦克車間。 圖片來源： Philipp Schulze/dpa/picture alliance

歐洲軍工整體增長乏力



儘管個別公司實現了增長，但歐洲仍是世界上軍備行業整體增長水準最低的地區，相較於2022 年僅增長了 0.2%。 增幅較低的主要原因是歐洲軍工企業相對較小的生產規模和歐洲各國相對較低的國防開支。



美國軍工巨頭洛克希德-馬丁公司（Lockheed Martin）和 RTX 公司（前身為雷神公司）則繼續保持世界百強防務公司的榜首位置。這兩家公司在 2023 年的收入都略有下降。SIPRI 認為，這與航空和導彈製造中使用的特殊零件或原材料供給不足有關。也就是說，上述公司收入下降，並非需求不足，而是遭遇了供應鏈瓶頸。總體而言，2023 年，規模相對較小的製造商能夠比大型企業更快地提高產量。

危機四伏的東亞安全態勢

在亞洲，尤其是韓國和日本的軍工企業得以大幅提高營收，這是該地區日趨惡化的緊張局勢所造成的必然結果。

2022年之後，日本開始了二戰結束以來最大規模的擴充軍備。韓國軍火製造商也成功打入了歐洲市場，例如，現代羅騰公司（Hyundai Rotem Company）開始向波蘭出售坦克。

在總體經濟局勢陷入疲軟狀態的中國，軍火公司的收入在2023年僅增長了0.7%，這也是中國軍工企業2019年以來最低的增幅。肖亮認為，中國軍工產業今後仍將保持增長，因為實現軍隊現代化畢竟是「中國政府和最高領導人習近平制定的首要任務」。

以色列軍工企業收入創歷史新高



世界百強軍工企業中，有六家位於中東。2023年，這些企業的營業額增長了18%，達到196億美元。而加薩地帶的以哈衝突開始之後，三家以色列軍火公司的收入達到了創紀錄的136億美元。

「鐵穹 」防空系統正在攔截敵方導彈。 圖片來源： Amir Cohen/REUTERS

這是世界百強軍工企業中，以色列公司創下的最高營銷記錄。上述以色列企業中，就包括生產「鐵穹 」防空系統的製造商。

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