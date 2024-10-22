大金磚峰會登場：普丁會晤習近平與莫迪

金磚國家第16屆峰會由普丁做東，周二開幕，普京希望以此顯示，西方對他發動烏克蘭戰爭而採取的孤立政策並未成功。儘管金磚各國並非總是利益一致，但專家認為，這些國家都希望抗衡西方秩序，並規避制裁。

（德國之聲中文網）為期三天、擴展之後的首屆「大金磚」峰會於周二（10月22日）在俄羅斯西南部城市喀山開幕。二十多位國家元首或政府首腦接受普丁總統邀請蒞臨參加這次會議，其中包括中國國家主席習近平、印度總理莫迪和土耳其總統艾爾多安等對俄羅斯而言至關重要的國際夥伴。

本次金磚峰會也是俄羅斯總統普丁2022年2月入侵烏克蘭以來親自主持的最大規模的國際會議。

位於布魯塞爾的俄羅斯歐亞研究中心（CREAS）專家佛倫（Theresa Fallon）向DW指出，金磚集團可以說是一群「對當前國際秩序不滿」的國家，其中尤以俄羅斯和中國為甚。

「這些國家在共同努力，欲自行找出防止制裁影響的方法，這確實對西方構成了威脅。」佛倫認為，金磚集團越是擴張，就越有可能達成上述目的。

印度和中國仍是俄羅斯的主要夥伴

普丁在會見印度總理莫迪談到兩國戰略關係時表示，「俄印關係是特別優先的戰略夥伴關係，正在持續性積極發展」。莫迪則表示，希望烏克蘭恢復和平，他說，「我們一直就俄烏衝突保持密切聯繫」，「我們認為爭端應該通過和平手段解決。我們完全支持盡快恢復和平與穩定的努力。」

印度外交部表示，莫迪周三（23日）將在金磚會議場邊會晤習近平，這是兩人自2020年中印邊境爭端惡化之後首度舉行會談。周一（21日），印度表示中印兩國已就喜馬拉雅領土爭議地區的邊境巡邏達成協議；中國外交部發言人林劍22日亦證實此事，且「中方對此予以積極評價」，接下來雙方將會「落實好上述解決方案」。

周二前往喀山之前，莫迪說，印度「非常重視金磚國家」，「我期待在廣泛的議題上進行深入討論，期待在那裡與各國領導人會面。」

莫迪：我們認為爭端應該通過和平手段解決 圖片來源： Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

中國國家主席習近平也於周二上午抵達喀山，當天晚些時候，普丁同習近平舉行了會晤。通過翻譯習近平說，「很高興來到喀山」。據通訊社報導，普丁對習近平稱「親愛的朋友」，並表示為保障全球穩定應加強與中國的紐帶關係。普丁還說，俄中應持續合作建立公正的世界秩序。

中國官媒新華社指出，習近平稱中俄關係是「不結盟、不對抗、不針對第三方的相鄰大國正確相處之道」，且中方「高度評價」俄國身為這次金磚會議主辦國所做的工作。他把金磚集團稱為「當今世界最重要的新興市場國家和發展中國家團結合作平台」，稱要以此「為全球南方爭取更多新機遇」。

自2022年2月莫斯科發動入侵烏克蘭戰爭以來，印度和中國在經濟上一直為俄羅斯提供支持。尤其是中俄關係，在戰爭爆發前夕，兩國元首宣佈其雙邊關係「無上限」。

金磚組織BRICS於2006年成立之初只有巴西、俄羅斯、印度和中國4個國家，2010年南非加入，金磚有了5個成員國。2023年南非約翰內斯堡峰會上，金磚決定擴充成員國。阿根廷、衣索比亞、埃及、伊朗、阿聯酋和沙烏地阿拉伯都受邀加入，但後來阿根廷新總統米萊（Javier Milei）就任後表示希望奉行更為親西方的路線，決定退出金磚。沙烏地也持猶豫態度，本次會議只派了部長級外交大臣參加。

目前，土耳其、阿薩拜疆和馬來西亞等國已正式申請參加金磚，此外，大約十幾個國家對參加該組織表示了興趣。

普丁的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，36個國家確認與會，其中20多個國家派出國家元首或政府首腦。烏沙科夫說，按計劃普丁總統將舉行20多場雙邊會議，由此，本屆峰會可能成為「俄羅斯境內有史以來最大的外交活動」。

克里姆林宮說古特雷斯會參加金磚大會。 圖片來源： William Volcov/ZUMA Press Wire/picture alliance

烏克蘭批評古特雷斯將與會

據克裡姆林宮发出的消息，聯合國秘書長古特雷斯将前往喀山參加16屆峰會，並於周四與普丁單獨會見。此次行程將是俄烏戰爭爆發後古特雷斯第一次踏上俄羅斯的土地。本月早些時候俄羅斯官員就曾透露，古特雷斯已告知俄羅斯外長拉夫羅夫他將前往喀山。

烏克蘭外交部批評了古特雷斯出席峰會的計劃，基輔表示，古特雷斯拒絕了參加瑞士和平峰會的邀請，卻接受了"戰爭罪犯"普丁的邀請前往喀山。

(綜合報導)

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