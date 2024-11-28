大量中國民用船隻在主權爭議島嶼附近集結

路透社報導稱，衛星圖像顯示，大量中國民用船隻在存在主權爭議的中業島附近集結。

（德國之聲中文網）路透社從航天技術公司Maxar Technologies拍攝的照片分析，約有60艘中國船隻停留在南中國海的派格阿薩島(中國稱中業島)附近，其中一些船隻距離中業島不到2海裡。

中業島是南沙群島第二大天然島，也是一座極具戰略意義的島嶼。中華民國海軍在1971年因颱風避難撤出中業島後，菲律賓乘機佔領該島。菲律賓方面將該島稱作派格阿薩島。中國、台灣、越南和菲律賓均宣稱對該島擁有主權。

菲律賓巴拉望島西部司令部司令阿方索‧托雷斯（Alfonso Torres）表示，（中國）"海上民兵"船隻聚集在該地區很常見。馬尼拉和美國五角大樓表示，這些船隻與中國海警和海軍合作，加強了北京在爭議海域的存在。

菲律賓海軍發言人羅伊‧特立尼達（Roy Vincent Trinidad）也表示，海上民兵船隻經常出現在該地區，並補充說馬尼拉知道這些船隻的存在並稱其為"非法存在"，但沒有必要驚慌。

線上船舶追蹤器顯示，衛星照片中的許多船隻都是中國註册的漁船。

中國國防部沒有立即回應路透社的置評請求。中國從未證實其擁有海上民兵。

新加坡南洋理工大學國防與戰略研究所研究員許瑞麟表示，在菲律賓國內政治緊張之際，北京可能正在測試馬尼拉的反應。

上周末，菲律賓副總統薩拉‧杜特蒂在一場記者會上公開表示，如果自己被殺害，她雇傭的殺手會隨時"幹掉"總統夫婦。數天後，菲律賓總統小馬科斯表示，會堅決打擊副總統"妄圖謀殺他的犯罪陰謀"。菲律賓最有權勢的兩個政治家族之間裂痕不斷擴大。

許瑞麟還表示，如果中國海上民兵繼續停留在此，可能是中國希望拖緩菲律賓在該島上的建設工作。

據報導，一個新的機庫將在未來幾周內完工，這是菲律賓為加強在派格阿薩島的存在和提高監測能力而採取的最新舉措之一。

（路透社）

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