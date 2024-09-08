大眾CEO:節約勢在必行 左翼黨主席:請退還股息

大眾CEO:節約勢在必行 左翼黨主席:請退還股息2024年9月8日
（德國之聲中文網）大眾汽車（Volkswagen）集團計劃進一步擴展縮減計劃。該集團首席執行官奧博穆（Oliver Blume，又譯為布魯姆）在接受《周日圖片報》（Bild am Sonntag）採訪時指出，大眾目前的經濟狀況已經「敲響了警鐘」。尤其對於集團核心品牌VW來說，情況已經嚴峻到「不能讓一切像過去那樣繼續下去了」。
奧博穆強調，歐洲市場的汽車銷量日益減少，與此同時在亞洲市場又有越來越多的新興競爭對手湧現。「蛋糕越來越小，而分蛋糕的人卻越來越多」，他指出，整個歐洲汽車工業正面臨著一個前所未有的局面。
不過他也強調，大眾仍然會堅守德國這個生產基地，不會出現像砍伐森林那樣的大面積裁員。「我們有很多員工，從爺爺那一輩就在大眾工作了。而我希望，他們的孫輩也還能夠在這裡工作。」
這家歐洲最大的汽車製造商此前曾經宣佈，由於財政困境日益加劇，將會在核心品牌VW繼續收緊現有的節約計劃，甚至不排除關閉德國工廠的可能。
來自政界的批評
德國左翼黨主席威斯勒（Janine Wissler）則要求大眾集團的股東返還股息分紅。「像大眾這樣一家在過去一整個財年向股東支付了45億歐元紅利的大集團，居然現在說存在50億歐元的財政缺口，所以無法避免關閉工廠和裁撤員工，這簡直是令人難以置信的卑鄙。」
她對《萊茵郵報》（Rheinischen Post）表示，如果大眾需要錢，那麼像保時捷-皮耶希家族（Porsche-Piëch）應該返還他們得到的巨額紅利。「不能讓員工以及最終是納稅人為多年的管理不善買單，而股東卻繼續中飽私囊。」
社民黨主席艾斯肯（Saskia Esken）則批評大眾高層多年來沒有重視電動汽車這個發展趨勢，同時又過度依賴中國。而恰恰是中國市場現在完全轉向電動化，大眾在那裡已經失去了優勢。艾斯肯對《商報》（Handelsblatt）表示：「這些問題我們單純用政治措施是無法解決的。」她也排除了聯邦政府出資救助的可能性：「聯邦財政預算的行動空間不大。」
（德新社）
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