大眾CEO:節約勢在必行 左翼黨主席:請退還股息

「蛋糕越來越小，而分蛋糕的人卻越來越多」——大眾首席執行官對媒體表示，該集團計劃採取更激進的節約措施。德國左翼黨領袖則批評大眾讓員工和納稅人為企業高層的管理不善買單，並要求大股東退還股息分紅。

（德國之聲中文網）大眾汽車（Volkswagen）集團計劃進一步擴展縮減計劃。該集團首席執行官奧博穆（Oliver Blume，又譯為布魯姆）在接受《周日圖片報》（Bild am Sonntag）採訪時指出，大眾目前的經濟狀況已經「敲響了警鐘」。尤其對於集團核心品牌VW來說，情況已經嚴峻到「不能讓一切像過去那樣繼續下去了」。

奧博穆強調，歐洲市場的汽車銷量日益減少，與此同時在亞洲市場又有越來越多的新興競爭對手湧現。「蛋糕越來越小，而分蛋糕的人卻越來越多」，他指出，整個歐洲汽車工業正面臨著一個前所未有的局面。

不過他也強調，大眾仍然會堅守德國這個生產基地，不會出現像砍伐森林那樣的大面積裁員。「我們有很多員工，從爺爺那一輩就在大眾工作了。而我希望，他們的孫輩也還能夠在這裡工作。」

德國大眾30年來未有：員工金飯碗不再 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

這家歐洲最大的汽車製造商此前曾經宣佈，由於財政困境日益加劇，將會在核心品牌VW繼續收緊現有的節約計劃，甚至不排除關閉德國工廠的可能。

來自政界的批評

德國左翼黨主席威斯勒（Janine Wissler）則要求大眾集團的股東返還股息分紅。「像大眾這樣一家在過去一整個財年向股東支付了45億歐元紅利的大集團，居然現在說存在50億歐元的財政缺口，所以無法避免關閉工廠和裁撤員工，這簡直是令人難以置信的卑鄙。」

德國左翼黨主席威斯勒：缺錢是嗎？讓大股東退還股息分紅！ 圖片來源： dts Nachrichtenagentur/IMAGO

她對《萊茵郵報》（Rheinischen Post）表示，如果大眾需要錢，那麼像保時捷-皮耶希家族（Porsche-Piëch）應該返還他們得到的巨額紅利。「不能讓員工以及最終是納稅人為多年的管理不善買單，而股東卻繼續中飽私囊。」

社民黨主席艾斯肯（Saskia Esken）則批評大眾高層多年來沒有重視電動汽車這個發展趨勢，同時又過度依賴中國。而恰恰是中國市場現在完全轉向電動化，大眾在那裡已經失去了優勢。艾斯肯對《商報》（Handelsblatt）表示：「這些問題我們單純用政治措施是無法解決的。」她也排除了聯邦政府出資救助的可能性：「聯邦財政預算的行動空間不大。」

（德新社）

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