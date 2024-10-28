大眾汽車計劃關閉德國三處工廠 員工面臨裁員減薪

大眾上個月宣佈，因業績下滑，不排除關閉德國境內工廠並裁減人員，在德國引起震動。現在大眾勞工代表機構透露了管理層縮減開支的進一步計劃。

（德國之聲中文網）大眾汽車董事會計劃關閉在德國的至少三處工廠，並裁員數千人。大眾的職工委員會周一（10月28日）在大眾總部沃爾夫斯堡（Wolfsburg）的一場員工訊息發布會上發布了這一消息，並說，所有大眾員工要做好減薪的準備。

員工方代表——大眾集團職工委員會的主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）說，董事會表示，走出這一步驟是迫不得已，實無其他選擇。此外管理高層還計劃縮減德國各地工廠的規模。「計劃將波及所有德國的大眾工廠，無一可倖免，」卡瓦洛說。

職工委員會稱，剛剛從大眾高層獲知有關計劃。卡瓦洛警告大眾資方，不要將關廠裁員計劃作為勞資談判的籌碼，成千上萬個工作崗位危在旦夕。「我只能警告所有董事會成員和企業高層，不要同我們——大眾員工作對，（勞資）對抗已一觸即發！」

本周三，大眾集團將與金屬行業工會（IG Metall）舉行新一輪薪資談判。據報導大眾資方要求減薪10%，並在未來兩年內不再加薪。

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工會：無法接受

據報導，最有可能遭關閉的是位於下薩克森州奧斯納布呂克（Osnabrück）的工廠，該廠不久前丟掉了一筆保時捷的後續訂單。卡瓦洛說，董事會還計劃啟動「因企業業務原因的裁員」，整個部門和團隊可能被裁撤或遷往國外。

金屬行業工會也對大眾的緊縮計劃提出眼裡批評。「董事會的這一粗暴計劃是讓人絕對無法接受的，是與過去數十年企業行事方式的決裂，」金屬工會的地區負責人格勒格爾（Thorsten Gröger）表示，「對辛勤工作的大眾員工來說，這就像利刃錐心。」

大眾目前在德國有近12萬名員工，其中約一半在沃爾夫斯堡。大眾在德國境內有10座工廠，其中6座在下薩克森州，3座在薩克森，一座在黑森州。

今年9月，大眾資方單方面宣佈終止遵守了30多年的對員工的就業崗位保障，自2025年中期將不再排除因業務原因裁員的可能性。

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（德新社、法新社）

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