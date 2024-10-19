大疆向美國國防部提出訴訟

中國無人機品牌大疆表示，由於被誤認為「中國軍工企業」，目前正對美國國防部提出訴訟。這幾年來，美國政府多次對大疆實施制裁。

（德國之聲中文網）主導全球市場的中國無人機製造商大疆創新（DJI）表示，它正在向美國國防部提起訴訟，批評華盛頓「錯誤地」將該公司列入中國軍工企業黑名單。

大疆在發給法新社的一份聲明中稱：「10月18日，大疆對美國國防部提起訴訟，反擊其將大疆錯誤地認定為『中國軍工企業』一事。」

五角大樓於2022年將大疆列入與中國軍方有聯繫的公司名單。五角大樓當時表示，此做法的用意是「強調和應對（中國的）軍民融合戰略，該戰略支持中國人民解放軍的現代化目標」。

五角大樓稱，中國透過「確保其先進技術和專業知識是由看似民用的實體，如中國公司、大學和研究項目獲取和開發的」來達到目的。

美國國防部2022年將大疆加入中國企業「黑名單」，圖為美國國防部的辦公樓「五角大樓」 圖片來源： Patrick Semansky/AP/picture alliance

大疆：曾試圖聯繫美國防部

大疆周六表示，它曾試圖「與（美國）國防部建立聯繫超過16個月」，現在「確定除了向聯邦法院尋求救濟外別無選擇」。

該公司表示：「大疆是一傢俬人公司，不應被錯誤分類為軍事企業」、「大疆並不歸中國軍方所有或由其控制，且（美國）國防部本身也承認大疆製造的是消費級和商業用無人機，而非軍用無人機」。

被懷疑與監控維族、俄烏戰爭有關

近幾年來，大疆面臨華盛頓的審查，包括被懷疑涉嫌監視中國少數民族。大疆於本周稍早向路透社表示，美國海關援引《防止維吾爾族強迫勞動法案》，禁止部分大疆產品進口。美國財政部則早在2021年就以「涉嫌支持對中國新疆維吾爾少數民族的監控」為由，將大疆列入黑名單。

2022年，烏克蘭政府稱莫斯科利用大疆的AeroScope系統來引導其導彈，指控大疆幫助俄羅斯作戰，但該公司強烈否認允許俄羅斯將其產品用於軍事目的。 2022年4月，大疆宣佈暫停在俄羅斯和烏克蘭的業務，並「內部重新評估合規要求」。

烏克蘭戰場上的大疆無人機 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

全球最大消費級無人機製造商

成立於2006年的大疆創新是全球最大的消費級無人機製造商，且在高端無人機領域佔有相當大的全球市場份額。該公司的無人機因快速創新而在各領域受到廣泛應用，包括航拍、電影製作、農業噴灑、搜索與救援行動以及公共安全等。

出於國家安全考慮和擔心中國政府將技術用於軍事目的，華盛頓多年來一直在推出針對中國科技公司的措施。例如美國商務部上個月以國家安全風險為由，推動禁止銷售含有中國技術、能夠連接其他設備或網路的車輛。

（綜合報導）

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