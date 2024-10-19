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大疆向美國國防部提出訴訟

2024年10月19日

中國無人機品牌大疆表示，由於被誤認為「中國軍工企業」，目前正對美國國防部提出訴訟。這幾年來，美國政府多次對大疆實施制裁。

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Russia Ukraine DJI Drones
中國無人機製造商大疆創新是全球最大的消費級無人機製造商圖片來源： picture alliance / ASSOCIATED PRESS

（德國之聲中文網）主導全球市場的中國無人機製造商大疆創新（DJI）表示，它正在向美國國防部提起訴訟，批評華盛頓「錯誤地」將該公司列入中國軍工企業黑名單。

大疆在發給法新社的一份聲明中稱：「10月18日，大疆對美國國防部提起訴訟，反擊其將大疆錯誤地認定為『中國軍工企業』一事。」

五角大樓於2022年將大疆列入與中國軍方有聯繫的公司名單。五角大樓當時表示，此做法的用意是「強調和應對（中國的）軍民融合戰略，該戰略支持中國人民解放軍的現代化目標」。

五角大樓稱，中國透過「確保其先進技術和專業知識是由看似民用的實體，如中國公司、大學和研究項目獲取和開發的」來達到目的。

USA Washington | Pentagon
美國國防部2022年將大疆加入中國企業「黑名單」，圖為美國國防部的辦公樓「五角大樓」圖片來源： Patrick Semansky/AP/picture alliance

大疆：曾試圖聯繫美國防部

大疆周六表示，它曾試圖「與（美國）國防部建立聯繫超過16個月」，現在「確定除了向聯邦法院尋求救濟外別無選擇」。

該公司表示：「大疆是一傢俬人公司，不應被錯誤分類為軍事企業」、「大疆並不歸中國軍方所有或由其控制，且（美國）國防部本身也承認大疆製造的是消費級和商業用無人機，而非軍用無人機」。

被懷疑與監控維族、俄烏戰爭有關

近幾年來，大疆面臨華盛頓的審查，包括被懷疑涉嫌監視中國少數民族。大疆於本周稍早向路透社表示，美國海關援引《防止維吾爾族強迫勞動法案》，禁止部分大疆產品進口。美國財政部則早在2021年就以「涉嫌支持對中國新疆維吾爾少數民族的監控」為由，將大疆列入黑名單。

2022年，烏克蘭政府稱莫斯科利用大疆的AeroScope系統來引導其導彈，指控大疆幫助俄羅斯作戰，但該公司強烈否認允許俄羅斯將其產品用於軍事目的。 2022年4月，大疆宣佈暫停在俄羅斯和烏克蘭的業務，並「內部重新評估合規要求」。

烏克蘭戰場上的大疆無人機

全球最大消費級無人機製造商

成立於2006年的大疆創新是全球最大的消費級無人機製造商，且在高端無人機領域佔有相當大的全球市場份額。該公司的無人機因快速創新而在各領域受到廣泛應用，包括航拍、電影製作、農業噴灑、搜索與救援行動以及公共安全等。

出於國家安全考慮和擔心中國政府將技術用於軍事目的，華盛頓多年來一直在推出針對中國科技公司的措施。例如美國商務部上個月以國家安全風險為由，推動禁止銷售含有中國技術、能夠連接其他設備或網路的車輛。

（綜合報導）

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