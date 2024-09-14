大幅上調對華關稅 美國發布最終決定

美國政府最終敲定對一系列中國進口產品大幅加徵關稅，多項新稅率將於9月27日生效。此舉引發業界不滿的同時，中國駐美國大使館也作出回應。

（德國之聲中文網）美國貿易代表辦公室（USTR）周五（9月13日）發布有關對華加徵301關稅的最終決定，以加強對國內戰略產業的保護，抵制中國由國家主導的產業政策。該辦公室表示，多項新稅率將於9月27日生效，包括對中國電動汽車徵收100%關稅、對太陽能電池徵收50%的關稅以及對鋼鐵、鋁、電動汽車電池和關鍵礦物徵收25%的關稅。

與此同時，美國將中國半導體的進口關稅提高50%，此新稅率將於2025年1月開始生效。半導體這一項裡新增了太陽能電池板使用的多晶矽和硅晶圓兩個類別。

美國政府的最新舉動結束了對前總統川普时期施加的關稅進行了兩年多的審查。今年5月，拜登政府宣佈將對一系列中國產品加徵關稅，包括電動汽車、太陽能電池、半導體、鋼材、鋁材和醫療器材等。如今，5月宣佈的內容大多被采納，包括維持對鋰離子電池、礦物和零件的關稅從零增加到25%不變。電動汽車電池的關稅上調將於9月27日生效，所有其他設備（包括筆記型電腦和手機）的關稅上調將於2026年1月1日生效。

此外，拜登政府還保留了川普政府時期對超過3000億美元中國商品徵收的關稅，包括玩具、T恤、網路路由器和工業機械等，稅率為7.5%到25%不等。

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引發業界不滿

路透社指出，美國政府的最終決定大多忽略了汽車製造商要求降低電動車電池生產中石墨和關鍵礦物關稅的呼聲，因為這些行業依然依賴中國供應。

拜登政府的最新舉動引發了業界不滿，業界人士擔心關稅的增加將破壞供應鏈，包括對半導體密集型產品的影響。同時他們認為，相關措施對遏制中國的技術轉讓和行業主導做法收效甚微。

訊息技術產業委員會（ITI）主席奧克斯曼（Jason Oxman）在一份聲明中表示：「自美國對華加徵關稅實施以來，已使美國企業和消費者累計損失2210億美元，但未能改變引發外界擔憂的中國貿易政策和做法。今天的聲明表明，美國貿易代表辦公室再次依賴這種鈍化且無效的關稅工具，而無法證明其有效性。」

白宮首席經濟顧問佈雷納德：相關決定是為了確保美國電動汽車行業實現多元化 圖片來源： Susan Walsh/dpa/picture alliance

「強硬且有針對性」

白宮首席經濟顧問佈雷納德（Lael Brainard）向路透社表示，相關決定是為了確保美國電動汽車行業實現多元化，減少對中國供應鏈的依賴。她稱這些「強硬且有針對性」的關稅是為了應對中國的國家補貼和技術轉讓政策。面對中國的競爭，華盛頓正在提供價值數千億美元的稅收補貼推動美國國內電動汽車、太陽能和半導體行業的發展。

佈雷納德補充道：「這裡對（中國）電動車徵收100%的關稅反映了中國電動車的顯著不公平成本優勢，特別是中國電動汽車憑借這種優勢以驚人的速度佔據了世界其他地區的汽車市場。」

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中方反對

中國駐華盛頓大使館發言人回應稱，美國的關稅政策將適得其反，並不會壓制中國，也無法解決美國的產業問題。

中方發言人稱，301條款關稅是單邊主義及保護主義產物，反映美國強權政治的霸權本質，中國對此堅決反對，並將採取一切必要措施，維護自身權益。

路透社介紹，新關稅生效之際，共和黨總統候選人川普和副總統哈里斯都在爭取汽車和鋼鐵生產州的選民，試圖在11月美國大選前樹立對華強硬的形象。川普曾表示，如若贏得大選，將對所有中國商品徵收至少60%的關稅。

歐盟和加拿大近期也陸續宣佈對中國電動汽車徵收新的進口關稅。加拿大和美國一樣，也決定對中國電動汽車徵收100%的關稅。

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