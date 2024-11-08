多數德國人希望盡快舉行新一屆大選

德國總理肖爾茨堅持等兩個月後再要求聯邦議院對政府進行信任投票。信任投票是舉行新一屆聯邦大選的前提。多個在野黨紛紛要求下周就舉行信任投票。德國超一半民眾也認為應該盡快舉行新一屆選舉。

（德國之聲中文網）在德國紅綠燈「政治聯姻」宣告破裂之後，在野黨基民盟主席默爾茨（Friedrich Merz）已經一再要求迅速舉行新一屆聯邦議院選舉。本周五（11月8日），他再次呼籲聯邦總理肖爾茨，下周三（13日）就提請聯邦議院對現任柏林政府做出信任投票。肖爾茨在過去兩天一直堅持要等到明年1月15日再舉行信任投票。

聯邦議院對政府進行信任投票是舉行新一屆大選的前提。在無法贏得聯邦議院信任的情況下，聯邦總理可以提請聯邦總統解散聯邦議院。按照德國基本法中的相關規定，聯邦議院解散後60天之內必須舉行新的大選。根據總理肖爾茨提出的時間表，新一屆大選有可能在明年3月底舉行。

在何時舉行信任投票的問題上，默爾茨與肖爾茨之間存在巨大分歧。默爾茨抱怨肖爾茨沒有對為什麼要等兩個月後，而不是下周就要求舉行信任投票做出合理的解釋。

除了基民盟之外，選項黨、「莎拉‧瓦根克內希特聯盟」（BSW）和被趕出聯合政府的自民黨也都要求下周就舉行信任投票。

BSW黨首瓦根克內希特在接受法新社採訪時說：「紅綠燈政府出現的人事混亂局面表明新的選舉不能再推遲。總理早就失去了對一切的控制，民眾對此已經無法再理解。」

被肖爾茨解職的前財政部長、自民黨主席林德納周三晚間也表示支持「立即進行信任投票和新的選舉」。他說，這不僅「對民主很重要…… 我們的國家不能再浪費任何時間」。

選項黨領導人韋德爾周三晚間也向肖爾茨提出迅速舉行信任投票，「以便讓這個國家能夠盡快重新開始」。她還呼籲聯盟黨和自民黨與選項黨達成協議，以便「建立一個沒有社民黨和綠黨的政府」。

德國聯邦總統施泰因邁爾向自民黨前部長們發出「離職證書」。 圖片來源： Christoph Soeder/dpa/picture alliance

周四，德國聯邦總統施泰因邁爾向自民黨籍的前財政部長林德納、前教育部長施塔克-瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）和前司法部長佈施曼（Marco Buschmann）發放了「離職證書」。

同樣為自民黨成員的數字和交通部長維辛（Volker Wissing）宣佈退黨，得以留任，同時還兼任司法部長。

社民黨籍的庫基斯（Jörg Kukies）接任財政部長。

綠黨籍的農業部長厄茲代米爾（Cem Özdemir）同時兼任教育部長。

如果周日就舉行聯邦大選……

根據德國電視二台周五（11月8日）發布的「政治晴雨表」民調，30%的受訪者支持在明年3月舉行新的聯邦議院大選，但54%的受訪者更傾向於大選更早舉行。民調顯示，84%的受訪者認為提前舉行聯邦選舉是正確做法，13%的受訪者表示反對。此外，12%的受訪者認為聯邦議院的選舉應該按照原定的時間表舉行，也就是應等到明年9月再舉行。

按照這項民調，如果周日就舉行大選，各黨派的得票率將是：社民黨16%，基民盟和基社盟組成的聯盟黨33%，綠黨12%，自由民主黨3%，選項黨18%，左翼黨4%，「莎拉‧瓦根克內希特聯盟」（BSW）6%，其他政黨合計8%。

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（德新社、法新社等）

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