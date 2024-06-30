外國人發帖美化恐怖主義將更容易被德國驅逐

德國政府正在推動降低外國人被驅逐出境的門檻：今後，外國人在社群網站上哪怕發一條贊同、美化恐怖主義的帖子就可以被驅逐出境，而無需經過刑事定罪。

（德國之聲中文網）德國政府正在推動的一條新的法律，讓美化恐怖主義的外國人更容易被驅逐或遞解出境。未來，在德國的外國人在社媒上發表哪怕僅一條讚揚或認可恐怖主義犯罪的評論，就足以觸發驅逐。

德國內政部此舉是對恐怖組織哈馬斯襲擊以色列以及曼海姆一名警察遭到致命持刀襲擊後，網路上出現的宣揚仇恨的帖子做出的回應。德國內政部長南希‧費瑟（Nancy Faeser）在解釋收緊法律條文的理由時表示，美化恐怖主義行為"不僅缺乏人性"，而且"助長鼓勵極端分子施行新暴力的氣氛"。她批評說，哈馬斯襲擊事件在"在社群網站上被以最令人厭惡的方式加以慶祝"，曼海姆年輕警察被持刀襲擊的事件也被以同樣"不人道"的方式加以美化。

南希‧費瑟說，除了刑事起訴外，還需要實行更嚴格的外國人法規， " 任何沒有德國護照並美化恐怖主義行為的外國人--只要有可能--都必須被驅逐和遞解出境。"德國政府希望將計劃中的收緊措施附加到正在進行的規劃和審批程序立法中，以促使其更快通過。

不經過刑事法庭定罪就可驅逐

根據該草案，刑事法庭定罪不應成為驅逐和遞解出境的先決條件。對於此類案件，法律應設立一個新的"受到嚴重關切的驅逐出境案件組"。曼海姆襲擊事件發生後，德國總理肖爾茨已在一份政府聲明中宣佈收緊法律。

左翼黨派批評該法律草案令人擔憂

德國聯邦經濟部長兼副總理哈貝克表示，"受迫害的人們能夠在德國得到保護，是我們國家的偉大成就和力量所在"，但任何通過縱容和宣揚恐怖主義行為來嘲笑自由主義基本秩序的人都必須了離開。他說， "伊斯蘭教屬於德國，但極端伊斯蘭不屬於德國。"

德國聯邦議院左翼團體的難民和法律政策發言人克拉拉‧邦格 (Clara Bünger) 指責社民黨、綠黨和自民黨正朝著"必須緊急制止的威權國家重組"的方向發展。因在社群網站上發帖而被驅逐只是"令人擔憂的事態發展的暫時高潮"，但驅逐並沒有解決社會問題。

（德國天主教新聞社、法新社）

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