夏季達沃斯論壇在大連開幕 李強強調多邊合作

中國曾多年扮演世界經濟火車頭的角色，目前遇到困難。這是今年夏季達沃斯論壇的話題之一。DW主編Manuela Kasper-Claridge從大連發來以下報導。

（德國之聲中文網）大連的一座地鐵站連續幾天換上新的面孔，這裡正舉行「第十五屆新領軍者年會」，這也是世界經濟論壇（WEF）在中國的官方名稱，民間稱「夏季達沃斯論壇」。今年該會議的主題標籤是#AMNC24。

數百萬人口的港口城市大連，所到之處，街道非常潔淨，前往會場的道路暢通無阻，五顏六色的旗幟在風中飄揚。

大連，這座中國東北的海濱城市，是6月25日至27日承辦「夏季達沃斯論壇」的自豪東道主。

秘密會談有場所

這是世界經濟論壇第15次在中國舉辦，同往年一樣，今年的活動仍舊安排在未來建築風格的會議中心。

會議中心前的一個展覽廳裡，一輛新型寶馬吸引著與會者的視線。德國寶馬汽車公司在距離大連不到400公里的沈陽市，擁有一個生產基地，向中國市場提供豪華轎車。這些車明顯比歐洲的更長些。在中國，能買得起寶馬的人通常會有司機，車內的大屏幕配備了網路、電子游戲和電視，為後座乘客提供舒適的乘車體驗。當然，展出的是電動車型。

會議中心的建築造型像一個巨大的貝殼，它由維也納的建築師設計。整個場館可容納7000名訪客，今年預計有1500人參加夏季達沃斯論壇。該建築具有多功能性，可以快速劃分隔離成大小會議室，提供必要的私密會談場所。

大連夏季達沃斯經濟論壇入場處 圖片來源： M. Kasper-Claridge/DW

緊張關係和貿易爭端

目前的世界局勢很複雜。中美之間的政治和經濟緊張關係還在加劇，中國和歐盟之間可能正處於貿易戰的開端。

英文版的《中國日報》寫道「北京不希望發生貿易戰」，但幾行之後威脅道，如果歐盟對某些中國電動車徵收特別關稅，中國將採取反制措施。

克制與擔憂

在這種背景下，大連能感受到的樂觀情緒並不多。確實，全球經濟在增長，特別是在亞洲，但是世界經濟論壇的專家們只談謹慎復甦，認為地緣政治風險很大。

不過，也有人看到與中國做生意的機會，例如戈比納特（Suhas Gopinath），他是Globals公司的首席執行官。該公司主打利用人工智慧维護網路安全。戈比納特專程從印度班加羅爾來到大連，他這幾天的日程已經排滿。

他說，「中國現在是技術創新的中心，我非常關注疫情之後的情況。夏季達沃斯論壇中斷了一段時間。我認為全球企業應該參與其中，不要錯過中國發生的事情。」

會議中心的大堂 圖片來源： M. Kasper-Claridge/DW

中國自主研發多種技術

大連市政府在戈比納特來訪之前就已經聯繫了他，並為他安排了會談對象。一名精通英語的中國女大學生為他當翻譯。

中國希望繼續作為一個重要的經濟合作夥伴展示自己，這裡的綠色產業及其技術、人工智慧，都是中國自主研發的。不過，與外國公司的合作仍然得到一定程度的鼓勵。

「我們可以向他們學習，而不僅僅是複製他們。同時，我們可以找到自己的方式來改善中國的技術和其他方面，」21歲的沈陽大學生余博義（音）說道。他是一名成績優異的學生，英語流利，可能是夏季達沃斯論壇上最年輕的參與者之一。

新技術與知識轉移

在大連，許多中國人表現得像他一樣自信。這裡的主旋律：願意與我們合作的都歡迎，只要接受我們的條件。這裡談論的話題都是涉及新技術的轉移，以及快速研發新科技帶來的機會，而對政治話題，人們則不太願意談論。

來自印度的企業家戈比納特認為，「國家不應該自我封閉。對於貿易和企業來說，重要的是將地緣政治問題放在一邊，更專注於經濟和增長」。在他看來，「印度離不開中國，反之亦然。」

大連，這座海濱城市，為夏季達沃斯論壇做了充分準備。數周以來，志願者們接受了熱情迎接客人的各種訓練。他們都說英語，儘管其中一些人還不太熟練。飯店裡，面帶微笑的員工給客人指路。甚至天氣也很配合：26度，不冷也不熱。

大連歡迎與會的客人 圖片來源： M. Kasper-Claridge/DW

中國總理李強在開幕式發表主旨演講

6月25日論壇開幕當天，中國總理李強發表講話，稱中國經濟繼續穩中向好，有信心實現全年5%的經濟目標。

他批評道，一些國家搞脫鉤斷鏈及小院高牆，只會抬高全社會、全球的經濟運行成本，割裂地區之間的經濟聯繫，激化矛盾及紛爭，把世界各國拖入爭蛋糕，但蛋糕愈爭愈少的惡性循環中，這是中國不願見到的情況。

李強在開幕式上強調國際合作和多邊主義的重要性，「這顯示了中國在全球化進程中的積極態度和願意承擔更多國際責任的決心。」

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