增長6.1% 越南經濟成功的原因是什麼？

世界銀行預測，越南今年將成為東南亞新興經濟體中增長最強勁的國家。推動越南經濟成功的因素有哪些？

（德國之聲中文網）根據世界銀行最新預測，越南經濟增長率預計2024年將達到6.1%，2025年將達到6.5%。

這兩個數值均高於今年4月做出的預測。調高經濟增長預估是基於製造業出口和旅遊行業的復甦以及投資的增長。

這也表明，2025年，越南的經濟增長將可能超過其他新興經濟體，如泰國、柬埔寨、馬來西亞、印尼和菲律賓。

"越南確實面臨著一些嚴峻挑戰，尤其是國內市場疲軟以及過度依賴外國直接投資，但與其他東南亞國家相比，越南的經濟前景依然光明。"東南亞研究所（ISEAS）研究員兼訪問學者阮克江（Nguyen Khac Giang）在接受德國之聲採訪時表示。

是什麼推動了越南經濟增長？

與其他東南亞國家一樣，越南高度依賴外國直接投資（FDI）。

根據《2024年東協投資報告》（ASEAN Investment Report 2024），2021年至2023年期間，越南、泰國、印尼、馬來西亞、新加坡和菲律賓平均每年獲得約2360億美元的外國直接投資。

隨著華盛頓與北京之間的地緣政治局勢日益緊張，為試圖擺脫對中國的依賴，來自美國、日本和歐盟的外國投資者日漸將東南亞國家作為在中國以外實現多元化的首選地。

"我認為越南可以依靠其1億人口以及不斷壯大崛起的中產階級優勢，保持經濟增長勢頭，同時在中美大國競爭中充分利用其地緣政治優勢。"阮克江說道。

中國也在投資東南亞。早在2008年，北京和河內就建立了"全面戰略合作夥伴關係"。

"中國+1"策略

與中國類似，越南也是一黨專政國家，越南共產黨全面掌控所有國家職能、社會組織和媒體，因此越南的經濟增長也是在一黨制下實現。

"中國是越南最大的貿易夥伴，更重要的是，它在越南製造業中扮演著關鍵角色，因為越南的大部分生產原材料都來自中國。我認為在可預見的未來，這一情況不會發生改變。" 阮克江表示。

"中國+1"（China Plus One）是一種全球經濟商業戰略，旨在幫助投資者減少對中國市場和供應鏈運作的單一依賴，在繼續保持在中國本土業務的同時，將供應鏈或製造業的一部分轉移至其他國家。

東南亞國家被認為是理想的替代選擇。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）兼職研究員Bich Tran告訴德國之聲，越南常被投資者視作理想的替代選擇。

"由於地理位置鄰近且文化相似，越南是許多企業實施'中國+1'策略的首選地之一。"Tran說道。

"對於那些已經在中國營運的企業，遷往越南相對來說要容易的多 - 與越南人打交道要比與印尼或馬來西亞打交道更為熟悉。" Tran補充道。

"但話說回來，因為越南比中國小得多，所以它能吸納的企業數量有限。如果印度能夠開放經濟，它在與中國競爭中將比越南更具優勢。" Tran表示。

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越南吸引西方經濟體

美國是越南的第二大貿易夥伴，也是其最大的出口市場。

2023年9月，華盛頓和河內正式將雙邊關係升級為致力於"和平、合作與可持續發展的越美全面戰略夥伴關係"並簽署協議。分析人士認為該協議主要是為了推動經濟收益。

除美國外，越南也在不斷擴大其戰略合作夥伴名單，包括澳洲、中國、印度、俄羅斯、韓國，以及最近新增的法國。

但來自華盛頓的巨額投資對越南經濟發展至關重要。

美國科技巨頭蘋果公司今年再次被評為全球最具價值的公司。越南已成為蘋果的重要製造基地，過去五年中，蘋果在該國的投資超過150億美元（約合137.6億歐元）。

蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）2024年4月訪問河內 圖片來源： NHAC NGUYEN/AFP

越南擁有年輕且數量龐大的勞動力群體，且勞動力成本低廉。越南近1億人口中，58%的人口年齡在35歲以下，這讓越南對投資者充滿吸引力。

需要更多結構性改革

儘管越南經濟增長強勁，但仍面臨國內問題阻礙。雖然越南是該地區增長最快的經濟體之一，但它在腐敗、政治審查、人權和公民社會等方面聲譽不佳。

越南國內的中小型企業仍難以與那些出口至國際市場的製造商競爭。

此外還有氣候變化帶來的影響，比如因超強颱風"摩羯"（Yagi）來襲，食品生產等必需品的價格也在上漲。越南還經常面臨電力短缺。專家表示，越南必須增加對可再生能源的使用。

世界銀行東亞區業務經理塞巴斯蒂安‧埃克哈特（Sebastian Eckardt）表示，越南有必要進行結構性改革。

"今年上半年，越南經濟從出口需求的復甦中受益。要在下半年以及中期內保持增長勢頭，越南當局應當深化結構性改革，加大公共投資，同時謹慎管理新興金融風險。"埃克哈特強調道。

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