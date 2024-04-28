塑膠袋和紙袋，哪個更環保？

人們經常認為紙袋比塑膠袋更環保，事實是這樣嗎？在這看似簡單的購物選擇題中，其實深藏著化學污染物、營銷手法和「漂綠」等值得思考的因素。

（德國之聲中文網）逛一趟超市經常得做出各種抉擇。不只選擇商品，還有產品的包裝。相同的水果和蔬菜可能會被裝在不同的紙盒或塑料容器裡販售。你可能會想，紙包裝當然比較環保。但事實真的是這樣嗎？

荷蘭蒂爾堡大學經濟管理學院的索科洛娃（Tatiana Sokolova）針對消費者對包裝環保性的看法進行了測試。她在2023年的研究中發現，紙張給人的印象往往比塑料好，儘管它不一定總是實至名歸。

索科洛娃發現，消費者認為「紙包裝從根本上來說是好的。而且紙確實比塑料容易回收，這是不爭的事實。但這並不意味著紙不會帶來任何環境成本。」

根據國際能源署數據，2022年紙漿和造紙行業的溫室氣體排放量略低於全球工業排放量2%，預計到2030年這一數字還將增加。而這還沒有考慮到森林砍伐的影響。

這不僅僅是生產問題。索科洛娃指出，紙包裝通常比塑料包裝重，這意味著卡車將紙包裝產品運往商店時會排放更多廢氣，而且紙包裝實際上經常內襯塑料。

「最知名的例子就是紙杯，」她說。「人們一般認為紙杯對環境比較無害。但當然，紙要盛裝液體，尤其是熱液體，就必須內襯塑料。因此它很難回收利用。」

減少塑料垃圾！印尼初創公司洗潔劑送上門 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

全球多數塑料沒有被回收

生產塑料的原料是原油等化石燃料，所產生的溫室氣體排放量約佔全球總排放量的3.5%。每年生產的逾4億多公噸塑料中，只有不到10%被回收利用。

歐洲和美國的塑料廢棄物往往被運往斯里蘭卡、馬來西亞和印度尼西亞等全球南方國家。

即使已設立了紙張和塑料回收設施，回收也不是那麼容易。

聯合國環境規劃署生命周期倡議負責人卡納爾斯（Llorenç Milà i Canals）表示：「紙板比較容易回收，只是因為有更多回收紙板的設施。而許多類型的塑料不是單一材料，有不同的聚合物，其中許多幾乎在任何地方都無法回收」

瑞典哥德堡大學生態毒理學和環境科學教授阿爾姆羅斯（Bethanie Carney Almroth）指出，聚丙烯、聚苯乙烯、聚乙烯—這些塑料和其他類型的塑料是化學性質不同的材料，有各自的回收流程。她表示，最常見的回收方法之一是將塑料洗淨，切割成小片後，熔化製成新的塑料顆粒。「但這些材料有不同的來源，含有不同的化學混合物，而且在使用過程中可能受到化學物質的污染。」

阿爾姆羅斯等研究人員在分析全球南方回收的塑料時，不僅發現了來自不同塑料的混合化學物質，還發現了其他具潛在危險的污染物。

「比如殺蟲劑、藥品和食品添加劑，這些都不是塑料中應該含有的化學物質，也絕對不應該用於回收塑料食品包裝材料中。」

化學教授的瘋狂項目 游泳跨越十國喚醒對水污染關注 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

環保的替代品？

紙張可以用以負責任方式種植的樹木製成，從管理良好並以有利於環境的方式再重新植木的森林取得木材。或完全由回收材料製作紙張，而不是採用原生材料製成。

但紙張和塑料不可能無限循環利用，有時再生品的品質遠低於原始品質，可能帶有油墨或化學污染物等雜質。由玉米、糖或木材殘渣製成的塑料也是不錯的替代品。它們不像普通塑料那樣以化石燃料製成，碳足跡通常較小。但這類產品也有其問題。

阿爾姆羅斯表示：「生物塑料產業希望人們將其視為綠色替代品，作為塑料污染的解決方案。但常被忽略或輕描淡寫的問題是，這些塑料也含有化學物質。」

她說，部分潛在的有毒化學物質是在生產過程中添加的，目的是穩定塑料或賦予塑料其他所需的特性。其他化學物質可能是污染物，或是在生產過程中形成的。「我們不知道它們是什麼，因為對透明度和報告的要求很少。」 她補充說，紙包裝品也是如此。

生物塑料還存在其他缺點，但往往在批評者所謂的 「漂綠」光環下被忽視。這些缺點包括玉米或糖等原材料的來源，以及森林砍伐、土地使用和食品安全等相關問題，因為用於生產生物塑料的作物佔據了本來可以用來養活人類的土地。

變廢為寶 塑料垃圾為印尼漁民提供燃料 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

從回收轉向再利用

考慮到種種因素，專家們很難斷言紙張比塑料好，或者塑料比紙張好。但索科洛娃指出，這種令人困惑的選擇掩蓋了最根本的問題：失控的一次性使用文化。

「塑料因為便宜價格，被大量用於一次性產品。它們並不是為了可重複使用而設計。」

專家們建議，與其苦惱選紙張還是塑料，不如選擇玻璃瓶等可重複使用的包裝。最好的情況是：盡量減少使用的物品。

卡納爾斯表示：「人們總是要有所取捨。無論是在溫室氣體排放、生物多樣性、微塑料污染、水資源使用還是其他無數因素上。真正重要的選擇是擺脫一次性產品，轉而使用可重複使用的產品。或者盡量避免使用這些產品。」

這包括避免在超市購買過度包裝的水果。卡納爾斯說：「水果的天然包裝已經很精美了。」

Coffee to go告別一次性咖啡杯 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。