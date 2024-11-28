報復烏克蘭使用美國導彈 俄羅斯襲擊能源設施

據烏克蘭媒體報導，俄羅斯對烏克蘭多地發動巡航導彈攻擊，烏克蘭全境發布空襲警報。烏克蘭官員表示，該國能源基礎設施遭襲。俄羅斯總統普丁稱，這是對烏軍使用美國導彈攻擊俄羅斯的回應。

（德國之聲中文網）烏克蘭媒體報導稱，俄羅斯巡航導彈周四（11月28日）對烏克蘭城市敖德薩、克羅皮夫尼茨基、哈爾科夫、羅夫諾和盧茨克進行了大規模襲擊，爆炸聲響徹這些城市，導致西部、南部和中部地區超過百萬人斷電。烏克蘭空軍表示，當晚俄羅斯發動了12次攻擊。

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）稱，敵方的攻擊針對了關鍵基礎設施。「全國各地的能源設施正在遭受攻擊。」加盧申科表示，國家電網營運商已 「實施緊急斷電」。

烏克蘭軍方報告稱，多個地區正遭受導彈威脅。烏克蘭空軍在Telegram上表示：「由於導彈威脅，全烏克蘭全境已拉響空襲警報。」

烏克蘭總統澤倫斯基在Instagram發文稱，在幾個地區，記錄到使用集束彈藥的攻擊，目標是民用基礎設施，「這是俄羅斯恐怖主義戰術的卑鄙升級」。

他還敦促西方領導人提供更多防空系統，以抵禦冬季的俄羅斯襲擊。

烏克蘭空軍表示，他們擊落了俄羅斯夜間發射的91枚導彈中的79枚。同時，還擊落了97架無人機中的35架，其餘無人機則「從雷達屏幕上消失」或被電子干擾系統攔截。

但烏克蘭官員也承認，至少有一些導彈擊中了目標。

普丁稱，對烏克蘭基礎設施的大規模攻擊是對烏克蘭使用美國導彈攻擊俄羅斯領土的回應 圖片來源： Gavriil Grigorov/Russian Presidential Press and Information Office/TASS/dpa/picture alliance

普丁：對烏克蘭使用美國導彈攻擊俄羅斯的回應

俄羅斯總統普丁稱，對烏克蘭基礎設施的大規模攻擊是對烏克蘭使用美國導彈攻擊俄羅斯領土的回應。普丁在哈薩克斯坦首都阿斯塔納舉行的前蘇聯國家軍事聯盟會議期間表示，俄羅斯軍方當夜使用了90枚類似導彈和100架無人機，攻擊了17個目標，其中包括軍事設施和國防工業設施。「我們實施了全面打擊。」

「這是對（美制）ATACMS導彈持續攻擊我國領土的回應。」

普丁威脅道：「正如我多次所說，我方會做出回應。」

普丁稱，俄羅斯軍事指揮部正在選擇打擊烏克蘭的目標，並威脅未來的打擊目標可能是基輔的政府大樓。

烏克蘭全境發布空襲警報 圖片來源： Andreas Stroh/Zumapress/picture alliance

超過100萬烏克蘭人因俄羅斯襲擊斷電

地區官員表示，周四凌晨的俄羅斯空襲已導致超過100萬烏克蘭人無電可用。

利沃夫州州長科茲茨基(Maksym Kozytskyi)在社群網站上發文稱：「截至目前，利沃夫地區有52.3萬戶斷電。」

與此同時，西北部羅夫諾州州長科瓦爾（Oleksandr Koval）表示，該州有 28 萬多戶家庭停電。一些學校已被要求遠程授課。

據沃倫地區行政長官魯德尼茨基（Ivan Rudnytskyi）表示，該地區也有21.5萬戶斷電。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andrii Yermak）稱，俄羅斯囤積導彈，準備在寒冷季節打擊烏克蘭基礎設施。

「他們得到了瘋狂盟友的幫助，包括來自北韓的支持，」他在Telegram上寫道。

烏克蘭放寬刑罰 鼓勵逃兵重返前線 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、路透社、美聯社、德新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。