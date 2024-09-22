報復以軍空襲 真主黨向以色列發射火箭彈

以色列軍方表示，真主黨夜間從黎巴嫩向以色列北部發射火箭彈。據報導，火箭彈擊中了建築物，落在比以往更深入以色列的地區。一位聯合國官員警告，隨著暴力升級，區域性的「災難」迫在眉睫。

（德國之聲中文網）黎巴嫩的真主黨周日（9月22日）凌晨向以色列北部更廣更深的地區發射超過100枚火箭彈。據報導，一些火箭彈擊中了建築物，並落在靠近以色列港口城市海法（Haifa）的地區，造成建築物受損。

在此之前，以色列戰機對黎巴嫩發動了近一年來最猛烈的空襲。自去年 10 月極端伊斯蘭組織哈馬斯襲擊以色列後，雙方戰事加劇。

在加薩戰爭爆發近一年後，以色列表示打算將重點轉向北部邊境，對抗伊朗支持的黎巴嫩真主黨。以色列軍方發言人哈加裡（Daniel Hagari）周六表示，數十架以色列戰機正在對黎巴嫩南部的真主黨目標進行"廣泛"打擊。

以色列基裡亞特‧比亞利克村多棟建築遭真主黨發射的火箭彈摧毀 圖片來源： Shir Torem/REUTERS

真主黨稱其行動是為了支持哈馬斯。而分析人士稱，本周真主黨遭到了沉重打擊；儘管真主黨的作戰能力並未被摧毀，但其通訊系統遭到致命襲擊，精銳部隊的領導層也遭到削弱。

周五，以色列的一次空襲擊斃了真主黨精銳部隊的指揮官易卜拉欣‧阿基爾(Ibrahim Aqil)，預計周日在貝魯特舉行的葬禮將吸引大批民眾參加。

聯合國黎巴嫩問題特別協調員亨尼斯-普拉斯哈特（Jeanine Hennis-Plasschaert）在社群網站平台 X 上表示，"該地區正處於一場迫在眉睫的災難的邊緣"，她也強調，沒有任何軍事解決方案能夠使任何一方更加安全。

黎巴嫩公共衞生部表示，以色列周五對貝魯特南部一個真主黨據點的襲擊已造成45人死亡。

真主黨火箭彈打擊範圍進一步深入以色列

以色列軍方表示，周日凌晨真主黨從黎巴嫩向以色列發射了100多枚火箭彈。據美聯社報導，一些火箭彈落在以色列北部的海法附近，至少有三人受傷，汽車和建築物受損。路透社報導稱，幾座建築物遭到襲擊，其中一座靠近海法的房屋受損嚴重。

以色列軍事發言人紹沙尼（Nadav Shoshani）對法新社表示，"數以萬計的民眾不得不在以色列北部的防空洞中避難"。

以軍稱，作為回應，以色列對黎巴嫩南部的真主黨目標進行了打擊。紹沙尼稱此舉是"為了防止更大規模的攻擊"。

以色列的救援單位表示，至少有四人被彈片炸傷，其中三人在海法附近。救援隊對傷者進行了救治，目前尚無死亡報告。居民被指示留在防空洞或安全室附近。

真主黨稱，它向以色列拉馬特‧大衛空軍基地連續發射數十枚火箭彈，這是自敵對行動開始以來最大規模的交火。

周日，以色列對黎巴嫩南部真主黨目標發動空襲 圖片來源： Rabih Daher/AFP/Getty Images

以色列國防軍隨後表示，戰機周日繼續打擊"真主黨的數十個恐怖目標，包括位於黎巴嫩南部多個區域的發射裝置和軍事結構"。

以色列國防軍周六襲擊了黎巴嫩境內約 290 個目標，這是自2023年10月7日哈馬斯對以色列發動恐襲以來最密集的一次襲擊。

以色列總理納坦雅胡周日表示，以色列最近幾天以令其無法想像的方式打擊了黎巴嫩真主黨。"如果真主黨還沒有理解這一訊息，我向你們保證，它將理解這一訊息。"

（法新社、美聯社、路透社）

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