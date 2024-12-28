報告顯示印度移民在德國收入最高，敘利亞人最低

根據德國經濟研究所（IW）的一項最新分析，印度移民在德國的平均收入顯著高於其他國籍的移民，而敘利亞移民的收入則處於最低水準。

（德國之聲中文網）根據《星期日世界報》援引科隆德國經濟研究所（IW Köln）的最新分析，印度移民在德國的平均收入顯著高於其他國籍的移民。數據顯示，2023年底，德國本國全職員工的薪水中位數為稅前3945歐元，而印度移民的月薪水中位數高達5359歐元，比這一水準高出35.8%。如果以所有全職員工的薪水中位數3796歐元為基準，印度移民的收入則高出41.2%。

印度移民的高收入與高學歷

報告指出，印度移民在德國表現出較高的教育水準和專業技能，特別是在理工領域（數學、訊息技術、自然科學和工程技術）。數據顯示，約三分之一的印度移民（25至44歲）從事與理工相關的學術職業。其他國家的移民中，從事理工職業的比例也較高，例如中國（25.0%）、巴西（21.8%）、俄羅斯（18.6%）、伊朗（17.8%）和法國（16.2%）。

許多印度移民在德國的IT和工程領域工作，這些領域的高薪職位顯著提升了他們的收入水準。

許多印度移民在德國的IT和工程領域工作 圖片來源： Gunter Hübner/dpa/picture-alliance

總體移民收入低於德國公民

儘管印度移民的收入表現出色，但總體數據顯示，移民的收入仍顯著低於德國本國公民。德國全職員工的薪水中位數為3945歐元，而外國移民的中位數僅為3034歐元，約低900歐元。

總體而言，德國全職員工的薪水中位數為3796歐元，而印度移民的平均收入比這一數字高出41.2%。其次是來自美國（5095歐元）、奧地利（5083歐元）以及英國和愛爾蘭（5010歐元）的移民。其他表現較好的國家包括中國（4728歐元）、瑞士（4589歐元）和巴西（4565歐元）。

德國在讓敘利亞移民融入社會方面做了許多嘗試 比如提供職業教育和前期的語言融入培訓班 圖片來源： Imago Images/O. Döring

敘利亞、保加利亞和羅馬尼亞移民收入最低

報告顯示，收入最低的移民群體包括來自敘利亞（2657歐元）、保加利亞（2520歐元）和羅馬尼亞（2611歐元）的移民。這些移民群體中多達50%從事低技能工作，導致收入水準較低。德國經濟研究所的經濟學家普呂內克（Axel Plünnecke）指出，這些低收入水準與助理類職位的高佔比密切相關。

數據來源與分析方法

德國經濟研究所的這項分析基於僱主向社會保險系統提供的薪資數據。這些數據表明，像印度移民這樣高收入的移民群體是少數。大多數移民的收入仍低於德國員工的平均水準。

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（訊息來源：法新社、《星期日世界報》）

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