報告出爐：UNRWA有中立問題 無涉恐證據

以色列指控部分聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處（UNRWA）援助人員是「恐怖分子」，促成對該機構中立性的獨立審查。審查小組表示，以色列沒有提供證據支持這一指控。

（德國之聲中文網）一個獨立審查小組周一（4月22日）呼籲「立即改進」聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處（UNRWA）的工作，以確保其中立性。

在以色列聲稱12名近東救濟工程處援助人員可能參與了10月7日對以色列南部的恐怖襲擊後，聯合國下令進行這次獨立審查。

負責審查的法國外交官科隆納（Catherine Colonna）說，聯合國秘書長古特雷斯指派該小組特別評估近東救濟工程處的中立性，而不是對這12名工作人員的指控。

對近東救濟工程處的審查結果如何？

這份長達54頁的審查報告指出了近東救濟工程處在執行「強有力的」程序以「確保遵守中立的人道主義原則」的過程中存在「與中立有關的問題」。

報告還列舉了工作人員公開發表政治言論、學校教科書中的「問題內容」以及工作人員工會的政治化等問題。

審查報告指出，「大多數涉嫌違反中立原則的行為都與社群網站上的帖子有關」，並指出，這些帖子往往是在影響到這些人的同事或家人的暴力事件發生後發布的。

報告指出，近東救濟工程處在使學校擺脫有偏見的教科書方面取得了進展。不過，仍有近4%的教科書含有將以色列稱為「猶太復國主義佔領」或將耶路撒冷稱為巴勒斯坦首都的內容。

小組提出了改善中立性的建議，包括通過與捐助方的接觸、工作人員和行為的中立性、教育的中立性以及治理。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處主任專員拉扎裡尼（Philippe Lazzarini）表示，他將接受該小組的建議，但他警告說，以色列「蓄意和協調一致的行動」是為了瓦解該組織。

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以色列「尚未提供證據」支持指控

本次調查的負責人科隆納說，以色列沒有提供證據支持其指控。「以色列公開聲稱，近東救濟工程處有大量雇員是恐怖組織成員。然而，以色列尚未提供這方面的支持證據。」科隆納在紐約對記者說。

今年3月，以色列聲稱近東救濟工程處在加薩的約450名工作人員是「恐怖分子」。

審查小組說，自2011年以來，以色列定期收到近東救濟工程處工作人員名單，在這些名單上有數萬人，以色列此前沒有對此表示過任何擔憂。近東救濟工程處約有3.2萬名員工，其中1.3萬人在加薩。

以色列如何回應這份審查報告？

以色列外交部呼籲捐助國放棄近東救濟工程處。以色列外交部發言人馬莫施泰因（Oren Marmorstein）說：「科隆納的報告忽視了問題的嚴重性，只提供了表面上的解決方案，無法解決哈馬斯對近東救濟工程處的大規模滲透。」

他說：「近東救濟工程處與加薩的問題不是幾個壞蘋果，而是一棵腐爛的毒樹，其根基就是哈馬斯。」 他認為，「這不是真正徹底的審查。這是在迴避問題，而不是正面解決問題。」

在加薩執政的伊斯蘭激進組織哈馬斯被以色列、歐盟、美國和幾個阿拉伯國家列為恐怖組織。

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以色列的指控導致大規模捐助中斷

以色列的指控導致國際捐助方迅速限制了對近東救濟工程處約4.5億美元（4.22億歐元）的資助。該審查小組稱近東救濟工程處「對巴勒斯坦人的人類和經濟發展是不可替代和不可或缺的」。

儘管美國和英國等一些國家繼續和近東救濟工程處保持距離，但大多數國家已恢復捐款。

美國是近東救濟工程處最大的捐贈國，每年捐贈3億至4億美元，但美國已通過立法，至少在2025年3月前暫停向近東救濟工程處提供資金。

近東救濟工程處成立於1949年，旨在援助在1948年戰爭中逃離或被驅逐的巴勒斯坦人。它目前為近600萬巴勒斯坦難民提供服務。

（法新社、美聯社、路透社）



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