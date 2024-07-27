報告：中國電動汽車市場地位提升

一份咨詢公司報告預計，中國今年向歐洲出口的汽車數量將超過歐洲對華出口。與此同時，中國電動汽車製造商迅速擴大本土市場份額。

（德國之聲中文網）咨詢公司普華永道思略特7月24日發布的一份報告中估計，今年中國向歐洲出口的汽車可能達到44萬輛，而與此同時，歐洲製造商向中國出口的汽車數量可能降至32.5萬輛，其中大多數是德國產汽車，為29.5萬輛。

去年的情況還相當不同：報告估計，歐洲汽車工業向中國出口了35萬輛汽車，其中32萬輛為德國產汽車；中國向歐洲出口汽車則為28萬輛。

中國製造商迅速擴大本土市場份額

這份報告主要是研究世界各地電動汽車的銷售情況。報告作者分析了21個國家的銷售數據。由於中國電動汽車製造商在本土市場迅速擴大份額，其在全球的重要性也增加。

據該報告，今年第二季度，中國本土生產的汽車已佔到該國總銷量的近65%，與2019年夏天相比增加了逾四分之一。報告稱，這主要歸功於電動汽車的市場份額增加，包括純電動和各種混合動力車。

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特別關稅對歐洲製造商效用不大

歐盟對中國產電動汽車徵收特別關稅，是否對歐洲製造商有持久的效用，報告作者表示質疑。普華永道德國的領銜作者庫訥特（Felix Kuhnert）表示，短期內，關稅可能對歐洲汽車製造商帶來面對中國同行的競爭優勢，"但過去，中國製造商顯示出高度的適應性和敏捷性，會以關稅為契機，提高在歐洲的產能，或尋找生產合作夥伴，並推出更具競爭力的產品" 。

北京領導層為包括電動汽車在內的多個工業領域制定目標，要擁有世界範圍內的技術領先地位。因此，電動汽車的生產和銷售在中國受到各個層級的扶持，也包括大城市的市政補貼。

（德新社）

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