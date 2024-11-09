執政聯盟解體 德國政府如何繼續運作？

隨著自民黨離開德國交通燈執政聯盟，社民黨和綠黨將繼續作為少數派政府開展工作，該政府仍有決策權，只是數量和範圍都非常有限。

（德國之聲中文網）由社民黨（SPD）、綠黨以及自民黨（FDP）組成的德國交通燈執政聯盟宣告解體後，德國或將提前迎來大選。總理肖爾茨計劃將下一屆聯邦議會選舉定在2025年3月，早於原定的大選日期2025年9月。由於自民黨退出執政聯盟，德國目前由所謂的"少數派政府"執政，因為社民黨和綠黨在議會中沒有足夠的席位來單獨獲得多數支持。

由社民黨和綠黨形成的兩黨執政聯盟雖然仍然可以運作，但由於在議會中席位不過半，任何新法案若未能得到反對派的支持，就很難通過。眼下最重要的議題之一是2025年聯邦財政預算，而預算問題"談不攏"恰恰是肖爾茨解僱自民黨籍前財政部長林德納的關鍵原因。

即便沒有預算，政府仍可支出

倘若德國政府無法就來年財政預算問題達成一致，少數派政府仍然能夠維持運作——只是運作空間將十分有限。其依據是德國憲法《基本法》第111條。

根據該項條款，即便沒有議會批准，聯邦政府仍有權履行其所有的財政義務，尤其包括社會福利金（如公民津貼）和聯邦公務員薪資的發放。必要時，政府甚至可以申請貸款。

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聯邦總統將扮演重要角色

少數派政府只是一個短期的過渡方案，決策空間有限。肖爾茨提議在明年1月中旬請聯邦議院對其政府進行信任投票。如果像大部分人預料的那樣，無法獲得信任多數，肖爾茨可以請求聯邦總統施泰因邁爾解散議會。《基本法》第68條對此有相應規定。

對此，德國聯邦總統施泰因邁爾已做好了准備，他在執政聯盟解體後的第二天表示："我們的國家需要一個穩定的、得到多數支持的、具有執行力的政府。這將是我的考量標準"。本周四（11月7日），施泰因邁爾向三位自民黨籍前部長頒發了"解職書"。在總理肖爾茨解僱自民黨籍前財政部長林德納後，同為自民黨籍的前司法部長布希曼（Marco Buschmann）和前教育部長斯塔克-瓦齊格（Bettina Stark-Watzinger）主動提出辭職。

施泰因邁爾："現在不是勾心鬥角的時候"

德國聯邦總統施泰因邁爾呼籲所有黨派履行自己的職責："我們國家的許多人在為當前不穩定的政治局勢感到擔憂——無論是國內、歐洲範圍內，還是在全球範圍，尤其是在美國大選之後。"美國剛剛結束大選，共和黨人川普再次當選為總統。

川普重返白宮讓包括德國在內的眾多歐洲國家對跨大西洋關係的未來感到擔憂。與此同時，施泰因邁爾呼籲少數派政府和反對派直面挑戰："現在不是勾心鬥角的時候，而是展現理智和責任感的時候。"

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哈貝克："我們將為德國發聲"

綠黨籍經濟部長哈貝克認為，少數派政府在國際事務上仍然保有行動力："我們將為德國或歐洲發出德國的聲音。"哈貝克通過一系列優先事項明確表達了這樣的立場：支持歐洲的自由與和平，保護自然環境、氣候與生物多樣性，以及反對仇恨和民粹主義。

哈貝克想傳遞的訊息是：即便處於國內政治動蕩時期，世界仍然可以信賴德國。果真如此嗎？比如，德國是否還會繼續支持烏克蘭？德國外交政策協會（DGAP）國際關係專家霍夫（Henning Hoff）在接受德國之聲採訪時表示，這在很大程度上將取決於德國議會中的保守派反對黨（基民盟/基社盟）。

專家認為黨派間在外交政策上存在廣泛共識

"我認為，若能得到反對派的支持，德國便可以對外發出明確的立場訊號，並增加對烏克蘭的援助，"霍夫表示。而在其他重大國際問題上，比如中東衝突，霍夫認為，就對外政策而言，紅綠少數派政府與基民盟/基社盟也存在廣泛共識。"這展現了德國在外交政策問題上的高度一致性。這也是當前危機時期的一個穩定因素。"

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