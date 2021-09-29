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埃博拉病毒

埃博拉（Ebola）又譯作伊波拉病毒，是一種十分罕見的病毒，1976年在蘇丹南部和剛果的埃博拉河地區發現它的存在後，引起醫學界的廣泛關注和重視，「埃博拉」由此而得名。

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深度報導

Kongo| Ebola

WHO報告：埃博拉抗疫人員對剛果女性「性剝削」

WHO報告：埃博拉抗疫人員對剛果女性「性剝削」

約30名剛果女性稱受到當地世衛組織工作人員的性剝削。事情發生在上一次埃博拉疫情期間。世衛組織總幹事譚德賽委託獨立委員會對這一事件進行了調查。
政治2021年9月29日
Marburg Virus

西非新發馬爾堡熱有多危險？

西非新發馬爾堡熱有多危險？

馬爾堡（Marburg）熱和埃博拉（Ebola）熱鮮少發生，但患者通常病程嚴重。此病有何症狀？是否已有對付它的疫苗？會不會很快出現大瘟疫？以下是若干回答。
健康2021年8月11日
DRK Ebola in Kivu

專家憂慮西非爆發新埃博拉瘟疫

專家憂慮西非爆發新埃博拉瘟疫

2014年，西非曾經歷迄今最嚴重埃博拉瘟疫，當時約11300人死亡。現在，尤其是在幾內亞和剛果民主共和國出現新病例，有理由讓人憂慮。
社會2021年2月15日
DR Kongo Mbandaka Impfstoff vorbereitet

不止有新冠：剛果埃博拉疫情再起

不止有新冠：剛果埃博拉疫情再起

剛果民主共和國西部地區出現新的埃博拉疫情，目前已經造成4人死亡。世衛組織總幹事譚德塞表示，「新冠病毒不是唯一一個需要面對的危害人類健康的病毒」。
健康2020年6月2日
Südafrika Corona-Pandemie

新冠疫情是否將重創非洲？

新冠疫情是否將重創非洲？

英國一項研究預測，新冠肺炎可能導致非洲數百萬人喪命。非洲各國政府正擬定對策以遏制病毒傳播。鑑於非洲醫療系統的薄弱，非洲聯盟正面臨艱巨的抗疫挑戰。
健康2020年5月1日

埃博拉病毒重現幾內亞

埃博拉病毒重現幾內亞

去年十二月時，幾內亞還宣佈埃博拉病毒已經在其境內絕跡。但是現在政府確認，該病毒又導致兩人死亡。
2016年3月18日