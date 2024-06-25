坎貝爾：普丁訪朝後 北京在互動中透露出焦慮

美國副國務卿坎貝爾表示，儘管中國對外展現與俄羅斯關係緊密，但在普丁訪問北韓後，北京感到憂慮，擔心北韓可能會受到鼓勵挑起一場地區危機。

（德國之聲中文網）美國副國務卿坎貝爾周一表示，北京在與華盛頓的互動中暗示，普丁上周與平壤簽署防禦條約後，北京感到"焦慮"。

"我想，可以說，中國很可能擔心北韓會受到鼓勵，採取挑釁性步驟，進而引發一場東北亞危機"，坎貝爾在外交關係委員會表示。

他提及北韓在與韓國非軍事區的小規模軍事事件增加，以及平壤"非常挑釁的語言"和不與美國外交接觸的"完全清楚的決心"。

俄羅斯可能考慮向北韓提供核、導彈技術支持

坎貝爾表示，美國相信，俄羅斯正在考慮向北韓提供更大的支持，包括可能與核計劃或遠程導彈計劃、能源有關的領域。"這是一系列危險的發展，我們正在關注。"

上周四，普丁表示，俄羅斯可能為北韓提供武器，並暗示以此作為對西方武裝烏克蘭的對等回應。

北韓受到聯合國一系列對其核計劃和導彈計劃的制裁，但通過向俄羅斯侵略烏克蘭戰爭輸送武器，平壤有了莫斯科這樣一個在安理會具有否決權的夥伴。

普丁與北韓領導人金正恩簽署一項協議，其中包括在一方受到攻擊時將予以協助的承諾，似乎回到冷戰時期的聯盟關係。

普丁訪朝：兩國簽署戰略夥伴關係協定 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

坎貝爾：中俄也存在分歧

平壤的長期主要盟友北京近期與金正恩保持一定距離，對於普丁訪朝也表態不多。

美國也批評北京儘管並未直接提供武器，但通過工業出口扶持莫斯科的軍工建設。

坎貝爾表示，中俄一致對抗西方的同時，兩國就北韓以及北京與中亞國家關係存在分歧。

"我想，未來莫斯科與北京之間可能會出現緊張"，坎貝爾說道。

不過，近期而言，坎貝爾表示，北京佔據上風，或許可以從俄羅斯獲取潛艇以及其它莫斯科仍具優勢的技術。

"目前，這一聯盟關係是強有力的。它在繼續，並且對歐洲的戰場產生了巨大的影響。"

普丁對平壤的訪問令韓國不安。蘇聯解體後，首爾與莫斯科關係正常化，而如今，首爾表示將重新考慮對烏克蘭不提供軍援的方針。

中美試圖緩和關係 但中菲緊張關係升級

這一系列發展正值北京尋求與華盛頓緩和關係之際，包括兩國元首高層外交。

而一個例外的情形是中國與菲律賓的海事對抗激化。菲律賓與美國有著共同防禦條約。最新的一次船隻衝撞中，一名菲律賓士兵失去了一根手指。

在被問及北京的何種行動將觸發美菲聯防條約時，坎貝爾僅表示，美國與菲律賓就此進行了"密切的磋商"。

"對於何種情形下我們將考慮動用美菲之間的條約，我們的高級官員作出非常明確的表態"，坎貝爾沒有進行更多闡述。

他說，美國也採取了某些私下的步驟來應對緊張局勢，而菲律賓希望"謹慎地"與中國接洽。

"他們並不尋求與中國發生危機，而是尋求對話"，他說道。

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（法新社、路透社）

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