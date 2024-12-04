在華德企調查：做生意難，但不撤出中國

德國在華商會AHK最新問卷顯示，六成德企認為中國經濟比去年有所惡化，但僅0.4%有明確計劃離開中國。

（德國之聲中文網）德國在華商會AHK周三（12月4日）發布 的《在華德企商業信心調查2024|2025》顯示，60%德企認為中國經濟比去年有所惡化。僅三分之一預計未來一年其行業狀況會有所改善。不過，92%德企計劃繼續在華開展業務。

德企列出的挑戰清單中：

56%認為中國市場需求疲軟是其最大商業挑戰

52%認為是價格壓力

最大的監管挑戰則是「購買國貨」，29%的受訪企業視之為關鍵問題。

與此同時，本地化趨勢更為明顯，也就是「在中國、為中國」的戰略。四成德企表示，現在更獨立於總部營運。

51%的德企表示，未來兩年內計劃增加在華投資，以保持競爭力。這一比例有所下降。

此外，向來被視為推動本行業創新的德企如今有8%表示，中國競爭對手已經成為其行業的創新領導者。

只有0.4%的受訪德企有明確的計劃離開中國。

德國在華商會AHK有約2100名會員，其中546家企業參加了秋季的這一問卷調查。據AHK統計，共有約5000家德企在華經營。

（綜合報導）

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