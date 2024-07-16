在川普提名大會上的德國議員：美國仍是歐洲的安全保障

數千名共和黨人齊集美國威斯康辛州，參加提名川普为總統候選人的黨代會。DW華盛頓記者採訪了在場的德國基民盟議員施潘，談及川普可能的第二任期對跨大西洋關係的影響。

（德國之聲中文網）施潘（Jens Spahn）是德國最大的在野黨基民盟議會黨團副主席。他曾在梅克爾政府任衞生部長。德國之聲駐華盛頓記者在共和黨提名川普为總統候選人的黨代會現場，採訪了施潘。

施潘表示，出席共和黨提名川普的大會，一方面是與美國下任總統可能人選的團隊建立關係，另一方面，也瞭解共和黨的政治議程。他說，川普第一次當選總統時，"沒有人與他的團隊有聯絡，沒有人真正知道是怎麼一個情況。"

"我們有共同的利益"

"你知道，當我聽前總統川普发言時，在很多方面，我並不喜歡他的風格，以及他在推特的表態。但如果去看所涉及的內容，則十分廣泛。…從不擴散核武器，到加強北約歐洲成員國的力量，以及歐洲在公平貿易、涉及到中國時採取更多行動，…在許多這些議題上，我們其實有共同的利益。"

儘管在德國和歐洲有很多人對川普持強烈質疑態度，但施潘強調："美國是我們最重要的盟國。他們是歐洲安全的保障。事實是，沒有美國，歐洲就並不安全。今天是這樣，可預見的未來也是這樣。我們需要美國作為夥伴，無論下任總統是誰。有時候我在想，是不是所有德國人都明白了這一點。"

川普在刺殺未遂事件後亮相共和黨提名黨代會 圖片來源： Charles Rex Arbogast/AP/dpa/picture alliance

歐洲須自立

施潘表示，川普如果再次當選總統，也將是對歐洲敲響警鐘，實在到了自立的時候了，要對安全予以更大的投入。"比如北約2%的目標，是最低標準，而不是上限。與此同時在與美國的夥伴關係下，加強歐洲的自主，無論總統是誰。"

施潘也談到剛剛過去的周末對川普的刺殺未遂事件。他表示："一方面當然需要澄清和調查安保問題。但這個國家如此分裂，有如此大的緊張氛圍。你會想這是一個人們重新團結起來的時刻，還是說這個國家會受到更多關注。我想，還須繼續觀察。"

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