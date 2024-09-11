在中國的信心降至最低點——歐盟商會警告中國或失去吸引力

2024年上半年，中國外商直接投資額同比下降29.1%。市場準入困難、規則不透明、需求疲弱：在華外企也問題重重。中國仍是個好選擇嗎？中國歐盟商會發表歐盟企業在中國建議書，提出1000多條建議。

（德國之聲中文網）中國歐盟商會9月11日發布的《歐盟企業在中國建議書2024/2025》 顯示，由於北京承諾的改革並未落實、面臨的問題增加，中國市場對歐洲企業來說吸引力更為下降。「我們看到，與其它國家相比，中國的吸引力有所下降」，歐盟駐華商會主席彥辭表示。該商會的年度立場文件中寫道，對一些企業來說，在華投資的風險已開始超過收益。如果企業的主要憂慮不能得到解決，這一趨勢還將加強。因此，這一有超過1700名成員的商會團體呼籲，北京必須採取切實行動，扭轉局面。

中國歐盟商會的文件指出，約三分之二 的中國歐盟商會會員企業報告稱，其在華利潤率僅僅能持平或甚至低於全球水準， 而對未來盈利持悲觀態度的企業比例也攀升至歷史高位。企業的憂慮清單很長，在中國的信心也降至低點：經濟復甦乏力、市場準入仍困難、中國國內消費疲弱。此外，執政黨一再以國安的名義推出不透明的法律，包括《數據安全法》，令許多企業不安。後果之一是：企業必須提高法律咨詢的支出。

中國經濟罹患漫長的新冠後遺症？

報告中指出，中國市場曾對外國企業十分有吸引力，因其可預測性、可靠和高效，但這些方面如今進一步下降，與此同時，營商環境更加政治化。此外，彥辭還表示，中國經濟環境更為嚴峻，「感覺有點像是，中國經濟患上長期新冠後遺症。」新冠疫情後，中國經濟迄今未能完全恢復。

彥辭解釋說，相應而言，在中國盈利更困難。中國以外的利潤空間如今已部分超過中國，未來這一趨勢還可能增強。許多企業感到面臨「轉折點」，考慮是否向中國業務加大投資，還是轉向其它長期來看更有利潤的地區？彥辭大致估計，約三分之一至一半歐盟企業正在觀望是否進一步投資。他強調，對這些企業，北京必須證明，中國仍是一個具有吸引力的投資地點。

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沒有退出的跡象

儘管如此，歐盟商會沒有看到成員企業退出中國的跡象。彥辭表示，對汽車和化工行業而言，中國太重要了。全世界近三分之一的貨櫃出口來自中國。「如果不在中國繼續投資，那就稱不上是全球企業」，他說道。但是，歐盟商會表示，約四分之一的成員企業吸取新冠疫情期間的教訓，以及考慮到地緣政治緊張，正在對其供應鏈進行審核。或許，解決方案是，將部分生產轉移至印度或越南。

德國工業聯合會（BDI）在華代表霍哈格（Elisa Hörhager）表示，對德國工業界而言，在華投入的成本和風險也日益成為焦點。中國市場仍擁有「機遇、潛力和活力」，「但總體而言，外國企業的前景繼續暗淡」。

歐盟商會5月發表的一項問卷顯示，512名受訪成員企業中，44%對業務前景持悲觀態度，這一比例超過以往。彥辭估計，如果北京不扭轉局面，該趨勢或將持續。

彥辭在報告中寫道，特別是2023年8月中國國務院發布的「24條政策」發出積極訊號，然而儘管在某些領域有切實改進，但多種重點措施落實有限或毫無進展。報告中提到的積極措施包括對部分歐盟成員國的公民免簽政策。

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與歐盟的緊張或增強

此外，一些觀察人士對於中共二十屆三中全會的結果也表示失望。

歐盟商會報告中寫道，三中全會釋放的訊號令人擔憂。一方面，會後的決定指出應充分發揮市場「在資源配置中的決定性作用」，另一方面，卻也同時呼籲「推動國有資本和國有企業做強做優做大」，目前尚無跡象表明中國政府將如何平衡兩者之間的關係。

此外，三中全會還指出繼續投資製造業，作為中國經濟發展的重要推動力。北京想要提高技術產能，而相關行業已經供過於求，比如光伏產業。這可能導致與重要貿易夥伴的緊張關係加劇。

（德新社、歐盟商會）

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