在中印之間迴旋求援：馬爾地夫總統訪印度

馬爾地夫總統穆罕默德‧穆伊祖周一在新德里與印度總理莫迪舉行會談。此行旨在修復自去年穆伊祖上台後一直緊張的兩國關係，讓馬爾地夫繼續獲得印度的財政支援。

（德國之聲中文網）印度外交部表示，穆伊祖和莫迪預計將討論 「共同關心的雙邊、地區和國際問題」。此外在為期五天的訪問印度期間，穆伊祖還將與印度高級官員舉行會晤。

自親中國的穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年擊敗對印度友好的前任總統索利赫（Ibrahim Mohamed Solih）後上台執政以來，印度與馬爾地夫之間的緊張關係日益加劇。

2023年大選之前，穆伊祖承諾驅逐部署在馬爾地夫的執行人道主義援助任務的印度士兵。今年5月，新德里撤回了數十名印度軍人，用文職人員取而代之。

今年1月，馬爾地夫一些領導人批評莫迪為印度拉克沙德韋普（Lakshadweep）群島做旅遊宣傳，是為了鼓勵印度人到本國島嶼渡假，而不再前往馬爾地夫，導致兩國關係緊張。這引發了一些印度社會名人的憤怒抗議，他們呼籲抵制到馬爾地夫旅遊。旅遊業是馬爾地夫經濟的支柱。

2024年1月，馬爾地夫總統穆伊祖訪問北京 圖片來源： Liu Bin/Xinhua/IMAGO

今年1月，穆伊祖先到中國，而後到印度訪問，這一舉動被認為是對新德里的冷落。穆伊祖還公佈了一系列旨在讓馬爾地夫擺脫對印度依賴的計劃，涉及醫療衞生設施、藥品和糧食進口等方面。

今年6月，穆伊祖到新德里出席了莫迪第三個任期的宣誓就職儀式後，兩國關係開始解凍。穆伊祖的反印言論有所收斂，與新德里的官方接觸也有所加強。

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）周日表示，他相信穆伊祖與莫迪的會談將為兩國之間的 「友好關係 」注入 「新的動力」。

在大國間周旋

馬爾地夫希望繼續從印度獲得財政支持以支撐其經濟復甦。人們越來越擔心財政困難的馬爾地夫可能成為第一個拖欠伊斯蘭主權債務的國家。

上個月，印度應穆伊祖政府的請求，認購了5000萬美元的馬爾地夫國債。之前幾天，中國則同意加強在這個印度洋國家的貿易和投資。

中印是馬爾地夫最大的債權國，分別提供了 13.7 億美元和 1.24 億美元的貸款。新冠疫情重創該國旅遊業之後，經濟形勢不穩影響到其償還能力。

路透社報導預計，新德里的財政支持將是穆伊祖周一與莫迪會面時的首要議題。

中國和和印度長期以來一直在爭奪在馬爾地夫的影響力。該群島國家位於印度洋戰略要沖。幾十年來，印度一直是馬爾地夫發展援助的重要提供方，包括基礎設施項目、醫療保健和衞生設施等。近年來，馬爾地夫成為了中國「一帶一路」倡議的參與國家。

美聯社分析認為，穆伊祖對新德里的訪問對莫迪來說也至關重要，他正面臨著周邊國家的外交挑戰。在斯里蘭卡，親印度的前總統哈西娜被學生抗議運動推翻後今年8月流亡印度，之後上台的新領導人迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）是一位馬克思主義者。尼泊爾現任總理也被認為是一位親中派人士。

專家稱，新德里需要與斯里蘭卡、孟加拉國、不丹、尼泊爾和馬爾地夫這些印度的傳統勢力範圍國家保持密切關係。

（美聯社、路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。