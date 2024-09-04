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土耳其高官證實該國希望加入「金磚」集團

2024年9月4日

土耳其執政黨發言人9月3日證實土耳其希望加入金磚國家集團，但沒有說該國已正式申請加入。金磚國家集團將於10月下旬在俄羅斯喀山舉行峰會。普丁提議在這次峰會期間與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。

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今年7月3日，土耳其總統艾爾多安和俄羅斯總統普丁在哈薩克斯坦首都阿斯塔納舉行的上海合作組織峰會期間舉行會晤
今年7月3日，土耳其總統艾爾多安和俄羅斯總統普丁在哈薩克斯坦首都阿斯塔納舉行的上海合作組織峰會期間舉行會晤圖片來源： DHA

（德國之聲中文網）土耳其希望加入新興經濟體金磚國家集團。

本周一，彭博社報導說，土耳其數月前已正式申請加入金磚國家集團。據法新社和路透社報導，在被問及該報導時，土耳其執政黨正義與發展黨發言人奧馬爾‧切利克 (Ömer Celik) 在安卡拉對記者表示："我們的總統明確表示，土耳其希望參加所有重要平台，包括金磚國家。"他還說，"我們在這個問題上的要求很明確。這一進程正在這一框架內進行，但目前還沒有具體進展。"

切利克沒有提供有關何時提出申請的詳細訊息。他說，一旦有結果，將立即告知情況。

金磚國家集團尚未對此做出任何評論。

金磚國家集團的創始會員國為巴西、俄羅斯、印度及中國。俄羅斯和中國在該組織中佔主導地位。該組織的主要目的是制衡西方的地緣政治和經濟主導地位，減少對美元作為全球儲備貨幣的依賴。

2010年12月23日，南非正式加入金磚國家集團。2023年8月，金磚國家領導人在第十五次峰會上作出擴員決定。據中國外交部的消息，今年1月1日，沙烏地阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、衣索比亞也成為金磚國家正式成員

金磚國家添五名新成員 中國領頭抗衡西方

3年8月23日，南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次會晤確定擴員
2023年8月23日南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次會晤確定擴員圖片來源： Prime Ministers Office/Zuma Press/picture alliance

艾爾多安：應該"同時"發展與東方和西方的關係

一旦土耳其加入金磚國家集團，它將是第一個加入該聯盟的北約國家。土耳其1952年加入北約。2005年，土耳其開始加入歐盟的談判，但2018年，歐洲議會以"民主倒退"為由凍結了土耳其的入盟談判。土耳其總統艾爾多安曾多次對加入歐盟的前景表示沮喪並曾表示，安卡拉可能與歐盟"分道揚鑣"。最近，艾爾多安表示，土耳其應該"同時"發展與東方和西方的關係，"我們不必在歐盟和上海合作組織之間做出選擇"，"相反，我們必須在雙贏的基礎上發展與這兩個組織和其它組織的關係。"

普丁：期待習近平按商定出席金磚國家峰會

金磚國家集團將於10月22日至24日在俄羅斯的韃靼斯坦共和國首都喀山舉行峰會。俄羅斯總統普丁9月4日在海參崴举行的东方經濟論壇與中國國家副主席韓正會面並表示，"按照商定，我們期待中國國家主席習近平出席金磚國家峰會。我建議峰會期間舉行雙邊工作會晤。"中國駐俄羅斯大使張漢暉日前對記者表示，中俄就中國國家主席習近平訪俄出席金磚國家峰會保持接觸。

(路透社、法新社等）

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