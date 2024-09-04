土耳其高官證實該國希望加入「金磚」集團

土耳其執政黨發言人9月3日證實土耳其希望加入金磚國家集團，但沒有說該國已正式申請加入。金磚國家集團將於10月下旬在俄羅斯喀山舉行峰會。普丁提議在這次峰會期間與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。

（德國之聲中文網）土耳其希望加入新興經濟體金磚國家集團。

本周一，彭博社報導說，土耳其數月前已正式申請加入金磚國家集團。據法新社和路透社報導，在被問及該報導時，土耳其執政黨正義與發展黨發言人奧馬爾‧切利克 (Ömer Celik) 在安卡拉對記者表示："我們的總統明確表示，土耳其希望參加所有重要平台，包括金磚國家。"他還說，"我們在這個問題上的要求很明確。這一進程正在這一框架內進行，但目前還沒有具體進展。"

切利克沒有提供有關何時提出申請的詳細訊息。他說，一旦有結果，將立即告知情況。

金磚國家集團尚未對此做出任何評論。

金磚國家集團的創始會員國為巴西、俄羅斯、印度及中國。俄羅斯和中國在該組織中佔主導地位。該組織的主要目的是制衡西方的地緣政治和經濟主導地位，減少對美元作為全球儲備貨幣的依賴。

2010年12月23日，南非正式加入金磚國家集團。2023年8月，金磚國家領導人在第十五次峰會上作出擴員決定。據中國外交部的消息，今年1月1日，沙烏地阿拉伯、埃及、阿聯酋、伊朗、衣索比亞也成為金磚國家正式成員。

金磚國家添五名新成員 中國領頭抗衡西方 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

2023年8月23日南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第十五次會晤確定擴員 圖片來源： Prime Ministers Office/Zuma Press/picture alliance

艾爾多安：應該"同時"發展與東方和西方的關係

一旦土耳其加入金磚國家集團，它將是第一個加入該聯盟的北約國家。土耳其1952年加入北約。2005年，土耳其開始加入歐盟的談判，但2018年，歐洲議會以"民主倒退"為由凍結了土耳其的入盟談判。土耳其總統艾爾多安曾多次對加入歐盟的前景表示沮喪並曾表示，安卡拉可能與歐盟"分道揚鑣"。最近，艾爾多安表示，土耳其應該"同時"發展與東方和西方的關係，"我們不必在歐盟和上海合作組織之間做出選擇"，"相反，我們必須在雙贏的基礎上發展與這兩個組織和其它組織的關係。"

普丁：期待習近平按商定出席金磚國家峰會

金磚國家集團將於10月22日至24日在俄羅斯的韃靼斯坦共和國首都喀山舉行峰會。俄羅斯總統普丁9月4日在海參崴举行的东方經濟論壇與中國國家副主席韓正會面並表示，"按照商定，我們期待中國國家主席習近平出席金磚國家峰會。我建議峰會期間舉行雙邊工作會晤。"中國駐俄羅斯大使張漢暉日前對記者表示，中俄就中國國家主席習近平訪俄出席金磚國家峰會保持接觸。

(路透社、法新社等）

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