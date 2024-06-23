土耳其對中國汽車徵收額外關稅 用意何在？

在土耳其，中國產汽車價格也將大幅上漲。安卡拉希望，這會促使中國汽車製造商在土耳其開設工廠。

（德國之聲中文網）未來，土耳其將對所有中國產汽車徵收額外關稅。土耳其貿易部宣佈，將對每輛汽車加徵40%、最低7000美元的關稅。一年前，土耳其就已對中國電動汽車徵收特別關稅。自7月8日起，從中國進口的汽車將徵收總共最高50%的關稅。

土耳其汽車行業表示憂慮。因該國國內市場不穩定，通貨膨脹嚴重。額外關稅或將進一步推高價格。

而土耳其民眾的平均收入相對不高。目前的最低薪水是485歐元，而年通膨率高達75.45%。據工會DISK數據，近半數雇員拿的是最低薪水。

土耳其5月的通膨率高達75.45%，居民購買力縮水 圖片來源： Adem Alta/AFP

歐洲車也會漲價？

汽車銷售協會MASFED主席埃爾考克（Aydın Erkoc）認為，對中國產汽車徵收額外關稅是對自由市場的干預。迄今為止，因存在低價競爭的緣故，歐洲車商對價格較為控制。今後則可能會提價。

土耳其二手車銷售平台otomerkezi.net的負責人卡拉卡斯（Ali Karakas）表示，還有另一個原因促使新車漲價，就是自7月起，依據歐盟安全駕駛法規，新車必須配備剎車輔助、疲勞駕駛警告等系統。再加上對中國汽車的額外關稅，卡拉卡斯估計，新車可能漲價約45%。他希望，這可能給陷於停滯的二手車市場帶來生機。他說，迄今為止，許多消費者購買中國新車，而不是二手歐洲車。

不過，汽車銷售協會主席埃爾考克不那麼樂觀。約一年來，二手車市場銷售額下降了七成。他認為，這一疲軟狀況至少還會持續半年。"只要通膨和銀行利率不下降，汽車市場就將繼續處於停滯狀況。"

土耳其總統艾爾多安與該國汽車本土品牌TOGG 圖片來源： Turkish Presidency/AP/picture-alliance

奇瑞宣佈在土耳其建廠

中國產汽車在土耳其市場越來越受青睞。已有十個中國汽車品牌打入土耳其市場。其市場份額在10%左右。中國商務部對土耳其徵收額外關稅表示堅決反對，敦促立即取消歧視性措施。

一方面，土耳其希望保護本土汽車品牌如TOGG。另一方面，也希望迄今繞過土耳其的中國汽車製造商在該國投資。這似乎起到效果。

奇瑞是在土耳其最受青睞的中國品牌。奇瑞在土耳其的負責人表示，希望盡快實現在土耳其生產。

土耳其汽車行業數據服務商Cardata負責人亞爾岑（Hüsamettin Yalcin）則認為，眼見為實。"自從這一決定傳出，我們就聽說一些中國製造商想要在土耳其投資。但還須觀望，這些宣佈的消息是否會變成現實。"

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