社民黨籍前德國總理維利‧布蘭特的新「東方政策」令其1971年榮獲諾貝爾和平獎，但也導致政府內部產生嚴重分裂。1972年4月27日，由反對黨基民盟和基社盟組成的聯盟黨發起反對布蘭特的建設性不信任投票，但以微弱劣勢未獲成功。次日，已無法在聯邦議院為總理預算獲得多數議席的布蘭特表示同意提前大選。同年6月24日，布蘭特宣佈將舉行信任投票，以觸發提前選舉。三個月後的9月22日，聯邦議院進行了信任投票。幾乎所有政府成員都投了棄權票，以確保布蘭特失敗，從而提前舉行大選。在同年11月19日的聯邦選舉中，布蘭特的社民黨首次獲得聯邦議院裡的多數席位，布蘭特成功連任。