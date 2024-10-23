國際輿論評論金磚峰會：從單極世界向多極化發展

國際輿論普遍認為，正在俄羅斯喀山市舉行峰會的金磚組織不容忽視，它不僅代表了全球近一半的人口，經濟總量已超過7國集團。更重要的是，它正在打造成"全球南方"的發聲平台。

（德國之聲中文網）

《愛爾蘭時報》周三對正在俄羅斯喀山舉行的金磚峰會發表評論：

"金磚國家集團是一個逐漸令人不安的聯盟，由一些大型經濟體組成。今年，金磚集團擴大了成員國，吸收進埃及、衣索比亞、伊朗和阿聯酋。他們代表了全球近一半的人口，以及超過35%的全球經濟產出，儘管其中大部分由中國貢獻。

這一主要由俄羅斯和中國主導的金磚國家組織，旨在成為對抗西方經濟和政治力量的全球性平衡力量，同時也希望在聯合國和國際貨幣基金組織等多邊機構中增強自身的代表性和影響力。

然而，俄羅斯並不能實現其所有的願望。雖然它期望獲得對其烏克蘭戰爭的支持，但很難說服印度、巴西和南非--這三個集團內的重要民主國家--採取對美國的敵對立場。對這些國家來說，金磚更多的是在合縱連橫的世界中，在北京與華盛頓之間尋求平衡的工具。"

他們不願採取對美國的敵對立場 圖片來源： Maksim Blinov/REUTERS

比利時《時代報》對金磚國家峰會做了以下評論：

"它標誌著西方主導的數十年世界秩序正在瓦解。當然，中國和俄羅斯渴望削弱美國及其盟友的霸權地位。他們正帶動'全球南方'--這是一個時髦的術語，指代曾經被稱為第三世界的地區--並將金磚打造成最重要的招牌。

然而，金磚國家不太可能發展成一個緊密的聯盟，因為它們的利益差異很大。例如，印度並不熱衷於追隨北京和莫斯科的反西方路線；而普丁提出的繞過美元的替代支付系統計劃，也未能引起廣泛的支持，甚至連中國也對此有所抵制。

儘管如此，金磚集團有可能發展為一個為'全球南方'發聲的平台。這未必會對歐盟和美國構成威脅，前提是他們與這些國家展開認真對話。"

金磚國家的利益差異很大 圖片來源： Pelagiia Tikhonova/IMAGO/SNA

義大利《晚郵報》評述道：

"對於莫斯科的獨裁者，這次會議是一個舞台，他可以借此反駁他被孤立的西方式敘述。但事情並不像金磚國家的前景那樣令人樂觀。事實上，該集團內部存在深刻的分歧。莫斯科和北京希望賦予金磚國家一種日益反西方的立場，旨在對抗美國的霸權角色。巴西和印度則更傾向於將金磚集團視為一個不結盟國家的俱樂部，共同推動全球政治秩序的改革和民主化。

然而，金磚國家在一個基本點上達成了妥協：即從美國主導的單極世界向多極化發展。正因為如此，儘管內部存在矛盾，金磚國家仍對許多新興國家具有強大的吸引力，並且毫無疑問將繼續擴展。因此，西方必須認真對待此次峰會，避免對當前和未來的成員採取居高臨下的態度。"

土耳其《TAKVIM》報指出：

"除了馬來西亞、泰國、印尼和奈及利亞，土耳其也表達了加入金磚國家的意願。雖然目前似乎還沒有具體的進展，但外交部長菲丹表示，如果土耳其經濟上加入歐盟已經實現的話，他們根本不會考慮走上這條道路。鑑於全球的廣泛關注，金磚國家的擴展將成為主要議題之一。"

峰會期間一切美好 圖片來源： Maxim Shemetov/REUTERS

德國《萊比錫人民報》這樣寫道：

"事實是：普丁並不是他希望中的那個全球重要玩家，尤其在經濟上更是如此。俄羅斯的經濟實力大致相當於義大利或美國德克薩斯州。在莫斯科以外的地方，俄羅斯的生活水準一如既往持續下降。在喀山，通勤者被要求在峰會期間不要駕駛他們的舊車，因為破舊的俄羅斯老爺車與普丁想展示給客人的形象太不合拍。克裡姆林宮的这位掌舵者對他的人民和全世界再次玩弄起欺騙術。"

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