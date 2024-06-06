國際能源署：2024年清潔能源投資將達2兆美元

根據國際能源署（IEA）的數據，全球太陽能發電的投資超過所有其他電力來源投資的總和。中國將在2024年的全球清潔能源投資中佔據最大份額。

（德國之聲中文網）據國際能源署（IEA，亦稱國際能源機構）最新發布的報告，今年全球清潔能源投資將達到2兆美元（1.84兆欧元），是化石燃料投資的兩倍。

國際能源署執行主任比羅爾（Fatih Birol）說："目前，化石燃料領域每投入一美元，清潔能源領域就會投入近兩美元。"

清潔技術包括可再生能源、電動汽車、核能、電網、存儲、低排放燃料、效率改進和熱泵。

同時，該機構在其年度《世界能源投資報告》中表示，預計2024年能源投資總額將首次超過3兆美元。2023年，可再生能源電力和電網的投資總額首次超過化石燃料的投資總額。

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太陽能投資超過其他能源形式

報告顯示，投入太陽能光伏（PV）電池板的資金超過所有其他發電技術的總和。

太陽能電池板的成本在過去兩年中降低了30%，"由於組件價格下降刺激了新的投資，到2024年，太陽能光伏發電的投資將增長到5000億美元"。

中國將在2024年的全球清潔能源投資中佔據最大份額，預計將達到6750億美元，歐洲將達到3700億美元，美國將達到3150億美元。

部分地區仍存在能源投資缺口

相比之下，繼2023年出現類似增長之後，全球上游石油和天然氣投資預計到2024年將增長7%，達到5700億美元。

報告稱，中東和亞洲的國家石油公司是這一增長的主要推動力。

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國際能源署警告說，要實現全球減少有害碳排放的中期目標，就必須在2030年前將全球可再生能源投資翻一番。

該機構還指出，全球部分地區仍存在能源投資缺口，如新興市場和中國以外的發展中經濟體。

國際能源署警告說，過高的成本正在造成"世界許多地區能源投資流動的嚴重失衡和短缺"。

（法新社、路透社）

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