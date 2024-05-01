國際法庭就德國"協同種族屠殺"案做出裁決

由於德國向以色列出口軍火，尼加拉瓜狀告德國"協助種族屠殺"。海牙國際法庭部分駁回了尼加拉瓜的訴狀，不過，相關的法庭審理並未結束。

（德國之聲中文網）國際法庭做出裁決後，德國代表團的表情看上去有些如釋重負。國際法庭的法官們駁回了尼加拉瓜對德國發起的緊急訴訟，理由是「沒有事實和依據，對德國採取尼加拉瓜所要求的緊急措施」。這一裁定意味著，德國不必叫停對以色列的軍火出口。



法庭做出上述裁定後，德國代表團團長馮‧烏斯拉爾-格萊辛（Tania von Uslar-Gleichen）對記者們表示：「我們提出的理由最終被法庭所接受，這令我們非常高興。」

德方應訴代表馮‧烏斯拉爾-格萊辛：法庭采納了德方的理由，令人欣慰。 圖片來源： Piroschka Van De Wouw/REUTERS

三月初，尼加拉瓜對德國提起訴訟，指控德國向以色列出口武器、停止向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處（UNRWA）提供資金的行為，違反了反種族屠殺國際公約以及其他國際人道主義法規。這種行為「構成了協同種族屠殺」。此外，尼加拉瓜還提起了一項緊急訴訟，表示鑑於國際法庭做出最終裁決可能會耗時數年，因此應現在就對德國採取五項措施，其中包括停止向以色列提供武器，並恢復對UNRWA提供資金。

德國將恢復向巴勒斯坦救援機構提供資金

以色列方面指控巴勒斯坦救助機構UNRWA部分員工參與了十月七日極端伊斯蘭組織哈馬斯在以色列境內實施的大屠殺行為，德國因此在一月初暫停對UNRWA繼續提供資金。以色列、德國、歐盟、美國以及部分阿拉伯國家均將哈馬斯定性為恐怖組織，而據稱哈馬斯已經滲透進UNRWA內部。

前不久，聯合國就如何完善UNRWA工作發布一系列建議之後，德國聯邦政府已經宣佈，德國計劃恢復同UNRWA的合作關係。

同美國一樣，德國也是以色列的重要盟友，並在十月七日恐襲事件發生後，承諾對以色列提供支持。此次恐怖襲擊中，極端伊斯蘭組織哈馬斯殺害了1100多人，並劫持了超過250名人質。以色列軍隊隨即對加薩地帶發起的攻勢中，哈馬斯控制下的衞生機構宣稱，已造成大約34000人喪生。目前，上述數據無法得到獨立核實。以色列方面表示，發動加薩軍事行動是以色列在行使自衛權。

尼加拉瓜代表：我們將繼續密切關注德國的所作所為。 圖片來源： Piroschka Van De Wouw/REUTERS

國際法庭：沒必要對德國採取緊急措施

國際法庭就尼加拉瓜訴狀進行聽證時，德國代表團表示，德國對以色列的武器出口符合各項國際義務，經得起法庭嚴格的審查。

此外，十月七日以後，德國對以色列的軍火出口中，戰爭武器只佔2%，其餘都屬於其他軍用物資。而十月七日之後，德國對以軍火出口的金額已從此前的每月兩百萬歐元降至今年三月的一百萬歐元。

波昂大學國際法專家塔勒蒙（ Stefan Talmon）對德國之聲表示，國際法庭不對德國採取緊急措施的裁決並不出乎意料。不過，尼加拉瓜並不會因此善罷甘休。國際法庭宣讀裁決之後，尼加拉瓜代表格美茨（ Carlos José Aguello Gomez）表示，他的國家將會繼續密切關注德國的所作所為，並在必要情況下，再次向國際法庭提起訴訟。這名代表還表示，法庭審理目前才剛剛開始。稍後，尼加拉瓜將提供已經掌握的全部事實依據。

訴訟尚未結束

至於訴訟是否會進入主審程序，目前尚不清楚。國際法庭此前並沒有采納德國全面駁回尼加拉瓜訴訟的要求。國際法庭為此提出的理由是，只有在不具備管轄權的情況下，國際法庭才會駁回全部訴訟要求。

國際法專家塔勒蒙表示，在下一階段的訴訟中，德國將就管轄權和申訴的可受理性提出異議。

德國政府對國際法庭做出的裁決表示歡迎。德國外交部在X平台上發文寫道：「沒有任何人可以凌駕於法律之上，這是我們行動的指南。」

國家法專家塔勒蒙認為，國際法庭的裁決甚至可以被視為是對德國政府的肯定。「德國現在可以說，國際法庭認為沒有理由採取緊急措施，以阻止違反國際法的行為。」當然，德國繼續向以色列提供軍火時，也必須履行盡職調查義務。



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