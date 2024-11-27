國台辦首度回應薄瓜瓜婚事 「不置評、反對惡意炒作」

原中共中央政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜上周六在台灣低調舉辦婚宴。國台辦周三首度對此做出回應，但全程未提及薄熙來或薄瓜瓜名字，僅表示對此沒有評論，反對進行惡意炒作。

（德國之聲中文網）原中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜11月23日與台灣妻子在新竹低調舉辦婚宴，全程不對外開放，也沒有政治人物出席。

時隔數日後，中國國務院台灣事務辦公室周三（11月27日）首次就薄瓜瓜成為台灣女婿一事做出回應。

國台辦發言人陳斌華在被台灣記者問及此事時回應道：「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作。」

值得注意的是，陳斌華在回答記者提問時全稱未提及薄熙來及薄瓜瓜名字。當台灣媒體再追問細節時，陳斌華僅表示：「至於你剛剛提到的那起婚姻，我已經做了回應，不再發表評論。」

雖然台灣媒體對薄瓜瓜婚宴高度關注，但中國媒體和社媒上鮮少有相關討論。

周三的新聞發布會通過國家媒體進行了網路直播，但官方發布的會議記錄中刪除了有關薄瓜瓜的部分。

路透社指出，薄熙來曾被視為中國最高領導層的有力競爭者，但在2013年因貪腐等罪名被判處終身監禁，妻子谷開來也因謀殺罪被判刑，公開討論薄熙來話題成為禁忌。而其子薄瓜瓜的婚姻因兩岸關係緊張而更加敏感。

在父母薄熙來及谷開來皆被判刑入獄後，薄瓜瓜一直低調生活在海外 圖片來源： Brian Snyder/REUTERS

自父母入獄以來，薄瓜瓜一直生活在海外並保持低調。據台灣媒體報導，薄瓜瓜的妻子是宜蘭羅東博愛醫院創辦人的孫女許惠瑜，兩人在美國相識。

薄瓜瓜舉辦婚禮之前，其身份和國安疑慮引發疑慮。台灣陸委會副主委梁文傑11月21日在記者會上表示，薄瓜瓜是以中國大陸人士身份與台灣人結婚後申請赴台團聚，對台灣政府來說，申請來台團結屬人倫之常，完全依相關規定執行。

「台灣政府不太可能因為他姓薄就不讓他進來。至於北京那邊或中共那邊到底在不在意這個事情，或是探聽不探聽，這個不是我們當初在審核這件事情要考慮的問題。」

梁文傑也表示，沒有資料顯示薄瓜瓜有外傳的英國籍、英國身份。

薄瓜瓜與薄熙來和谷開來合照（資料圖片） 圖片來源： picture alliance/ROPI

薄瓜瓜被媒體成為「紅三代」，其祖父是中共元老薄一波，父親薄熙來則為原副國級領導人。2012年4月，薄熙來因涉嫌嚴重違紀，被去職雙開，並立案接受調查。2013年9月，薄熙來因受賄、貪污跟濫用職權等罪名，被判處無期徒刑。薄瓜瓜的母親谷開來則被控謀殺英國商人海伍德（Neil Heywood），因故意殺人罪於2012年8月被判處死緩，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。2015年，刑罰執法機關以罪犯薄谷開來服刑期間無故意犯罪為由，將其刑期減刑為無期徒刑。

(綜合報導）

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