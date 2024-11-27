國台辦首度回應薄瓜瓜婚事 「不置評、反對惡意炒作」2024年11月27日
（德國之聲中文網）原中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜11月23日與台灣妻子在新竹低調舉辦婚宴，全程不對外開放，也沒有政治人物出席。
時隔數日後，中國國務院台灣事務辦公室周三（11月27日）首次就薄瓜瓜成為台灣女婿一事做出回應。
國台辦發言人陳斌華在被台灣記者問及此事時回應道：「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作。」
值得注意的是，陳斌華在回答記者提問時全稱未提及薄熙來及薄瓜瓜名字。當台灣媒體再追問細節時，陳斌華僅表示：「至於你剛剛提到的那起婚姻，我已經做了回應，不再發表評論。」
雖然台灣媒體對薄瓜瓜婚宴高度關注，但中國媒體和社媒上鮮少有相關討論。
周三的新聞發布會通過國家媒體進行了網路直播，但官方發布的會議記錄中刪除了有關薄瓜瓜的部分。
路透社指出，薄熙來曾被視為中國最高領導層的有力競爭者，但在2013年因貪腐等罪名被判處終身監禁，妻子谷開來也因謀殺罪被判刑，公開討論薄熙來話題成為禁忌。而其子薄瓜瓜的婚姻因兩岸關係緊張而更加敏感。
自父母入獄以來，薄瓜瓜一直生活在海外並保持低調。據台灣媒體報導，薄瓜瓜的妻子是宜蘭羅東博愛醫院創辦人的孫女許惠瑜，兩人在美國相識。
薄瓜瓜舉辦婚禮之前，其身份和國安疑慮引發疑慮。台灣陸委會副主委梁文傑11月21日在記者會上表示，薄瓜瓜是以中國大陸人士身份與台灣人結婚後申請赴台團聚，對台灣政府來說，申請來台團結屬人倫之常，完全依相關規定執行。
「台灣政府不太可能因為他姓薄就不讓他進來。至於北京那邊或中共那邊到底在不在意這個事情，或是探聽不探聽，這個不是我們當初在審核這件事情要考慮的問題。」
梁文傑也表示，沒有資料顯示薄瓜瓜有外傳的英國籍、英國身份。
薄瓜瓜被媒體成為「紅三代」，其祖父是中共元老薄一波，父親薄熙來則為原副國級領導人。2012年4月，薄熙來因涉嫌嚴重違紀，被去職雙開，並立案接受調查。2013年9月，薄熙來因受賄、貪污跟濫用職權等罪名，被判處無期徒刑。薄瓜瓜的母親谷開來則被控謀殺英國商人海伍德（Neil Heywood），因故意殺人罪於2012年8月被判處死緩，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身。2015年，刑罰執法機關以罪犯薄谷開來服刑期間無故意犯罪為由，將其刑期減刑為無期徒刑。
(綜合報導）
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