因禁飛俄領空 荷蘭皇家航司抱怨"不公平"競爭

荷蘭皇家航空公司（KLM）呼籲歐盟採取措施，對抗獲准飛越俄羅斯領空的中國航空公司帶來的"不公平"競爭。

（德國之聲中文網）荷蘭皇家航空公司CEO林特爾（Marjan Rintel）上周末在接受荷蘭當地電視台WNL節目採訪時表示："歐盟至少可以研究如何通過定價，或者換個角度看待這種不公平的競爭環境。"

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國和歐盟國家的航空公司被禁飛俄羅斯領空，有些航司出於安全考慮選擇不飛越俄羅斯領空。此外，烏克蘭戰爭爆發以來，烏克蘭的領空也一直處於關閉狀態。這讓能夠飛越俄羅斯領空的中國競爭對手在成本方面佔據了優勢。

林特爾表示，避開俄羅斯領空會增加兩到四個小時的飛行時間，從而造成機票上漲。

今年8月，英國航空公司宣佈，自今年10月26日起暫停倫敦和北京的直航航班，為期一年。

9月，德國漢莎航空考慮暫停法蘭克福每天飛往中國首都北京的航線。漢莎航空在一份聲明中表示，歐洲航空公司目前與中國以及波斯灣和博斯普魯斯海峽的航空公司處於極為不公平的競爭之中。"所有這些國家的航空公司都受惠於當地的低成本、低社會福利標準、國家對航空運輸領域的高額補貼。""此外，兩年多來，與歐美航空公司不同，他們繼續使用俄羅斯空域，較短的航線提供了進一步的成本優勢。"

目前有社群網站帳號報導稱，目前已無法訂購10月26日起法蘭克福和北京之間的漢莎航空機票。不過漢莎公司方面尚未公佈取消航線的消息。

假如俄羅斯關閉領空... To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(綜合報導)

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