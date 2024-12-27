回顧2024國際年度大事
回想2024年國際上發生哪些事？你還記得多少？DW為你精選15張照片，以圖像的方式回顧這一整年。
日本能登半島強震
1月1日，日本石川縣能登半島發生規模7.6的強震，西海岸遭海嘯襲擊。這場震災導致數百人罹難，上千人受傷。
巴西嘉年華
2月9日，巴西裡約熱內盧的嘉年華最讓人難忘的身影，或許是掀起巴西「踩高蹺」熱潮的藝術家Raquel Potí，媒體形容她是裡約嘉年華的「謬思」。
倫敦班克斯新作
3月18日，英國 倫敦街頭出現一幅新的班克斯（Banksy）作品：光禿禿的大樹後面，斑駁的牆面噴上了綠色噴漆，看起來像樹木長出枝葉。不過，這幅作品後來被人用白漆破壞。
德國大麻合法化
4月1日，德國大麻合法化法案生效，成年人身上可攜帶大麻至多25克，在家裡則可種植至多3株。許多人聚集在柏林布蘭登堡門前，慶祝法案上路。
希臘雅典沙塵暴
4月23日，希臘雅典的天空變成一片血紅。這是希臘自2018年以來最嚴重的沙塵暴，來自撒哈拉沙漠的沙塵讓民眾呼吸困難，急診室收治的患者人數也隨之增加。
巴西史上最嚴重水災
5月5日，巴西南部城鎮大水未退。當地自4月底開始淹大水，超過180人喪命。這被視為巴西歷史上最嚴重的水災。
希臘波塞冬神殿的滿月
5月23日，希臘波塞冬神殿背後升起的滿月令全世界屏息。5月春天時節出現的滿月又被稱為「花月」，每年都吸引許多天文迷和攝影師觀月。
歐洲盃在德國舉行
6月19日，德國擊敗匈牙利，闖入歐洲國家盃16強。這場足球盛事今年自6月至7月在德國舉行，最終由西班牙奪冠。世界各地球迷湧入德國之際，惡名昭彰的德鐵誤點也再遭批評。
泰勒‧斯威夫特德國巡演
7月17日，美國流行歌手泰勒‧斯威夫特（Taylor Swift）世界巡演來到了德國西部的蓋爾森基興（Gelsenkirchen）。演出期間，這座城市曾短暫為她改名，甚至特製路標。
奧運在巴黎
7月26日，巴黎奧運登場。這是史上第一次，奧運開幕式打破傳統，不在體育場館內舉行，而是讓運動員乘船航行塞納河入場，沿途經過艾菲爾鐵塔、羅浮宮等重要地標。
衝浪一瞬間
7月29日，運動攝影師布魯伊勒（Jerome Brouillet）捕捉到巴西衝浪選手梅迪納（Gabriel Medina）乘著大浪、在空中一躍而起。這或許是巴黎奧運期間最令人驚嘆的畫面。
德國德勒斯登大橋倒塌
9月11日，位於德國東部城市德勒斯登、橫跨易北河的卡羅拉大橋一部分倒塌，所幸無人傷亡。德國約有4萬座重要橋樑，其中5000座急需修繕。
西班牙豪雨成災
10月29日，西班牙東南部24小時內迎來往年一整年的降雨，導致230人死亡，政府遭批未能及時向民眾示警。歐盟委員會主席馮德萊恩說，這是氣候變遷下充滿戲劇性的現實。
多個颱風重創菲律賓
11月17日，菲律賓馬尼拉遭「萬宜」颱風侵襲，沿海浪高可達14公尺，光是呂宋島就有120萬人被迫暫時撤離。10月下旬起，菲律賓一個月內經歷了6個颱風，飽受重創。
浴火重生的巴黎聖母院
12月7日，巴黎聖母院浴火重生。自2019年4月慘遭祝融，經過5年的重建，終於重新開放。美國準總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基等政要，都出席了開幕儀式。