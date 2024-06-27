回應「懲治台獨」措施 台灣調升赴中旅遊警示

近期台海兩岸風波不斷，包含北京公告「懲治台獨頑固份子」《意見》、台媒指政論節目遭中媒「滲透」，還有自媒體人聲稱台灣網紅遭「收買」、赴中拍攝「文化統戰」影片。國台辦已針對一系列事件回應；台方又怎麼說？

（德國之聲中文網）自民進黨籍的賴清德上任台灣總統以來，中國政府對台灣的「文攻武赫」未歇，上週更宣佈「懲治台獨頑固份子」的22條《意見》。對此，台灣陸委會週四（6月27日）宣佈把赴中國的旅遊警示調高至「橙色」，也就是非必要應避免赴中國及港澳旅行。

台灣行政院發言人陳世凱27日表示，該《意見》「程序不明確」且「內容過於廣泛模糊」，此舉「只會挑起兩岸民眾對立，嚴重影響兩岸民眾互相交流跟往來」。他呼籲，台灣民眾應審慎考慮是否有必要前往中國旅行，並提醒已在中國的民眾注意自身安全。

根據中國官媒新華社公佈的《意見》條文，被北京認定從事「台獨分裂活動」者，最重會被判處死刑，且程序上適用「缺席審判」。

賴清德週三（26日）回應：「民主不是犯罪，專制才是罪惡。中國沒有任何權力可以制裁台灣人民，只因為台灣人民的主張；中國更沒有跨域追溯台灣人民的權力。根據中國的《意見》，不 贊成統一，就是台獨……朝野應該共同面對這個問題。」

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美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）也在週一（24日）表示，美方「強烈譴責中國官員升高緊張、破壞穩定的言論與行為」，呼籲各方克制、勿片面改變現狀，並敦促中國政府與台灣「展開有意義的對話」。「透過威脅與法律戰，海峽兩岸的分歧仍無法和平解決。」

面對台灣與美國的反彈，中方立場依舊強硬。中國國台辦發言人朱鳳蓮26日重申「台灣屬於中國」的主張，並稱《意見》是「維護台海和平穩定」的必要舉措。她聲稱，凡是「以身試法的台獨頑固份子」，都將遭受執法單位「一追到底，依法嚴懲」；而若是「台獨」份子「主動放棄台獨分裂立場」，符規定者可不追究部分責任。

被問及《意見》是否適用於支持「台獨」的外國人，朱鳳蓮並未明確回應，僅稱其「針對的是極少數涉獨言行惡劣、謀獨活動猖獗的台獨頑固份子」。她也未詳述新規範涵蓋的對象，是否包含不同類型的媒體人、歷史文化與教育工作者。

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台媒指政論節目遭中媒「滲透」

除了「懲治台獨」的《意見》之外，「台灣政論節目遭中媒滲透」的傳聞，也是台灣近期的討論焦點。

台媒《自由時報》週二（25日）引述匿名的「資深媒體人」爆料，稱台灣某電視台的政論節目「主題、談話腳本均有中國新華社駐台記者高度參與，直接在錄影棚盯梢，確認節目有達到國台辦要求」。

報導稱，自今年初開始，不只一間台灣電視台被國台辦「接觸」，其中一間同意與國台辦合作製播新的談話節目，主題大多是批判民進黨政府，「帶風向極為明顯」。據其消息來源說法，每週開節目會議時，新華社駐台記者趙博都會到場「提醒」選題切角，錄製節目時也會「私下向來賓轉達希望講的角度」。

中國國台辦發言人朱鳳蓮26日否認此事，批評《自由時報》的報導是「徹頭徹尾的假新聞，純屬造謠」。台灣國家通訊傳播委員會（NCC）表示正在瞭解狀況，並呼籲電視台業者自律；陸委會亦表示在調查此案，並強調中國大陸記者赴台駐點須遵循相關法規，不得從事「與許可目的不符的活動」。

民進黨立委洪申翰表示，此案令人擔憂這究竟是「單一事件」，還是中國「系統性的攻擊」。

有不具名的台灣國安人士向台媒說明「中國插手台媒」的五大手法，其一就是向台媒租攝影棚，或是請求支援製播節目，或以「演播間」形式製作中國官媒節目單元；有的則是向媒體租辦公室，「由駐台人員直接對媒體下指導棋」。其他方法還包含「與特定媒體設置微信群組」，或是「邀約媒體飲宴，廣佈情蒐統戰網絡」，以及爭取媒體人訪問中國。

台灣網紅被「收買」推動「文化統戰」？

6月中旬，台灣網紅「波特王」在臉書上引據未具名的「可靠消息」稱，自7月下旬起，「台灣會陸續有網紅到中國旅遊拍片，預計有十組人。招待主辦單位是海峽兩岸青年協會，會免費出機加酒……也讓各位知道中共國務院就是有撥預算，要砸錢要來對台灣文化統戰」。

波特王稱，這些網紅的中國旅遊影片通常「完全不談政治」，一般民眾可能看不出來背後有海峽兩岸青年協會的邀約招待。

針對波特王的「爆料」，台灣陸委會表示會進一步瞭解受邀網紅名單，並特別注意該邀約協會的經費來源。據陸委會說法，該協會是台灣人創辦的組織，主要業務就是招攬台灣學生赴陸交流。

中國國台辦發言人朱鳳蓮26日被問及波特王的說法，反批道：「互聯網是有記憶的，你提到的這位網紅也曾經多次來大陸交流旅遊。只要他願意來大陸傳遞正能量，我們歡迎他再來。但如果亂扣帽子、恐嚇同行，相信兩岸民眾都不會支持。」

對此，波特王簡短回應：「厲害了，中共國台辦想請我吃鴻門宴。」

台灣國安局長蔡明彥曾表示，中國透過政治滲透、經濟施壓、軍事恫嚇、資安與認知作戰等「複合式的威脅」及「灰色地帶」戰略，對台灣進行「脅迫性的和統」。圖為中國解放軍。（資料照） 圖片來源： Wu Xiaoling/Photoshot/IMAGO

中國持續「秀武力」

據台灣國防部消息，中國自26日起再度發動「聯合戰備警巡」。6月4日和21日，台灣軍方的公開消息亦曾分別提到中方的「聯合戰備警巡」。

台灣軍方26日上午公佈的統計顯示，過去24小時內共計有33架次中國戰機跨越台海中線，最近距離基隆約40海浬。

隨著台灣海峽緊張局勢升級，印太各國和美國持續加強盟友關係，因應未來可能的衝突。菲律賓駐美大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）近日接受英國《金融時報》訪問時，亦提及去年菲國依照美菲《強化防務合作協議》（EDCA）新增開放給美國使用的4個軍事基地。

羅慕爾德茲重申菲國政府先前說法，指這些基地是防禦性質，並非用來進攻。不過，他也表示，若菲律賓國防機構認定衝突可能影響到菲方，那麼「很有可能」同意美軍使用菲國基地來保衛台灣。

羅慕爾德茲說：「我們只希望這永遠不會發生。但如果真的發生，顯然像菲律賓這樣的國家……會在亞洲的戰場發揮作用。」

（綜合報導）

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