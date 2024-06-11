四名美國大學教師在華遇襲 官方證實遭刺傷

美國國務院10日證實，4名在中國任教的美國康乃爾學院教師在中國遭到攻擊。社群平台X上也流傳了一段疑似為傷者倒臥在地上的影片。中國外交部證實4名外籍教師在吉林遇襲，警方初步判斷為偶發事件，案件的調查仍在進行中。

（德國之聲中文網）康乃爾學院校長布蘭德（Jonathan Brand）透過聲明表示，這起事件發生在週一（6月10日），當時4名美籍教師與一名中國教師在一處公園遊覽，「在一起嚴重事件中受傷」。

社群平台上也流傳一段據稱是在攻擊發生後的影片，畫面中有3人倒臥在地上，身上還有明顯且大片血跡，周圍則有多人群聚圍觀。

布蘭德稱：「我們已與4位教師取得聯繫，並在此期間為他們提供協助。」

美國國務院回應指出，該部門已獲悉有關該起刺傷事件的報告，並且正在監測事態發展。

周二，美國四名教師在吉林被尖刀捅傷的消息受到廣泛關注，事件發生所在地的吉林市公安局發布了以下通報：

「6月10日11時49分，吉林市公安局船營分局接市公安局110派警指令稱，吉林市船營區北山公園發生傷人案件。屬地派出所民警迅速趕到現場，第一時間將傷者送醫救治，迅速抓捕犯罪嫌疑人。經查，崔某某（男，55歲，吉林市龍潭區人）在北山公園走路時與一名外籍人士發生碰撞，遂持刀刺傷該外籍人士和三名同行外籍人士，以及上前阻止其行兇的一名中國籍遊客。犯罪嫌疑人崔某某當日被抓獲。經瞭解，四名外籍人士來自美國愛荷華州康奈爾學院，受邀在北華大學授課。

目前，傷者均得到妥善醫治，無生命危險。案件偵辦等相關工作正在進一步開展中。」

傷者的受傷程度以及事發原因尚不清楚

康乃爾學院發言人維瑟（Jen Visser）稱，校方仍在蒐集有關事件的資訊，並指該所學校是與中國東北部吉林市的北華大學合作，4名受傷教師前往中國授課便是雙方合作的一部份。

維瑟透露，北華大學校方已與康乃爾學院聯繫，但尚不清楚雙方共享了哪些訊息。

截至週二（11日）為止，相關人員的傷勢程度以及該事件為針對性還是隨機攻擊，細節尚不清楚。

美國愛荷華州眾議員扎布納（David Zabner）向路透社表示，其中一名遭刺傷的教師為他的兄弟，當時一行人正在參觀北山公園中的一座寺廟，結果遭到一名男子持刀攻擊，導致他的兄弟手臂受傷，但目前情況良好。

愛荷華州眾議員米勒-米克斯（Mariannette Miller-Meeks）則說：「我們正在透過適當管道進行作業，並要求與美國大使館就適當事宜進行對話，以確保受害者首先得到良好的傷情護理，然後以醫療上許可的方式離開中國。」

中國外交部發言人林劍在6月11日的新聞發布會上證實，4名外籍教師在吉林遇襲，警方初步判斷為偶發事件，案件的調查仍在進行中。他說，偶發事件不會對中美人文交流的正常開展造成影響。



林劍說：「所有受害者都立即被送往醫院並接受必要的治療，沒有任何受害者處於生命危險。警方初步確定這是一起意外事件。」



林劍表示，目前警方正在開展調查。中方一貫採取並將繼續採取措施，切實保護所有在華外國公民的安全，「偶發事件」不會影響中美人文交流的正常開展。

習近平曾提出將邀請5萬名美國青年前往中國參與學術項目。圖為2024年5月習近平訪法（資料照） 圖片來源： Ludovic Marin/AP Photo/picture alliance

美中欲提升學術合作

去年11月，中國國家主席習近平曾承諾，將在5年內邀請5萬名美國青年前往中國參與學術項目，以促進美中民間聯繫，進而穩定兩國之間緊張的關係。

不過，美國國務院早前對於美國公民前往中國可能發生「任意拘留和出境禁令」所發佈的三級旅行警告仍有效。

根據美國官方數據，目前在中國求學的美國學生人數低於900人，而在美國的中國留學生人數則有超過29萬。

（路透社、美聯社等）

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