哪些城市排放溫室氣體最多?上海冠絕全球

本年度的聯合國氣候大會正在亞塞拜然首都巴庫舉行。「氣候跟蹤聯盟」11月15日在大會上發布數據指出，上海、東京、紐約、休斯頓、首爾是全球排放溫室氣體最多的城市。而在全球碳排放最多的州省級行政區排名中，前五位都位於中國。

（德國之聲中文網）根據最新發布的數據，上海的溫室氣體排放量高達2.56億噸，領先全球所有其他城市，甚至還超過了挪威、哥倫比亞等國家。緊隨其後的是東京，排放量高達2.5億噸。紐約、休斯頓、首爾分別以1.6億噸、1.5億噸、1.42億噸的溫室氣體排放量位列第3、第4、第5位。

這組數據是由氣候跟蹤聯盟(Climate TRACE Coalition)在巴庫的聯合國氣候大會上發布的。美國前副總統戈爾(Al Gore)也是該組織的創辦人之一，該組織通過衛星觀測、地面采樣、AI完善數據等手段，力圖量化分析全球範圍內的二氧化碳、甲烷等溫室氣體，同時也監測氮氧化物、一氧化碳等其他空氣污染物。今年發布的數據總共涵蓋了全球9000餘個都市區。

該組織還發現，全球共有7個州或省一級的行政區的溫室氣體排放量都超過了10億噸，其中除了排名第六的美國德克薩斯州以外，其他六個都位於中國。

氣候跟蹤聯盟指出，全球的二氧化碳和甲烷2023年總排放量比上一年增長了0.7%，達到了612億噸。其中，增幅最大的國家依次是中國、印度、伊朗、印度尼西亞、俄羅斯，降幅最大的則是委內瑞拉、日本、德國、英國和美國。

美國前副總統戈爾：讓全球碳排放最嚴重的產業來掌控整個氣候保護進程，這對國際社會並不是好事。 圖片來源： Sergei Grits/AP Photo/picture alliance

產油國掌控氣候大會？

機構創辦人戈爾指出，燃燒化石燃料既會排放溫室氣體，也會釋放一氧化碳、揮發性有機物等其他有害健康的污染物，「這代表了人類面臨的最大健康威脅。」

這位長年致力於氣候保護的美國前副總統還公開批評了聯合國氣候大會連續兩年皆由傳統產油國舉辦：今年的承辦國是亞塞拜然，去年則是阿聯酋。「不幸的是，化石燃料產業以及產油國已經掌控了聯合國氣候大會，其程度堪稱不健康。」他希望，明年巴西承辦聯合國氣候大會時，情況能有所改觀。「讓全球碳排放最嚴重的產業來掌控整個進程，這對國際社會並不是好事。」

巴西總統盧拉(Luiz Inácio Lula da Silva)已經呼籲各方在氣候保護方面採取更多行動。他第三度出任總統以來，一直在致力於減緩該國的亞馬遜雨林砍伐。不過，根據美國能源署的數據，巴西去年的石油產量超過了亞塞拜然和阿聯酋。

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氣候談判亟需改革

「把污染大戶踢出去」組織(Kick Big Polluters Out)11月15日發布報告指出，本屆聯合國氣候大會上，至少有1770名化石燃料游說人士出現在了參會人員名單中。

小島國集團主席舒斯特(Cedric Schuster)則在當天的新聞發布會上說，該集團認為有必要提醒其他人為什麼氣候談判很重要。「我們來這裡是為了捍衛巴黎協議，我們擔心各國忘記了保護世界上最脆弱的群體是這一框架的核心。」2015年簽訂的巴黎氣候協議將全球氣候保護的目標設定為增溫幅度控制在1.5攝氏度以下。

聯合國前秘書長潘基文、曾任聯合國氣候保護秘書處(UNFCCC)執行秘書的菲格雷斯(Christiana Figueres)以及多名氣候學者也在11月15日發表公開信，呼籲「緊急改革」當前的氣候談判進程。公開信指責全球氣候保護進程「已經被控制、不再符合初衷」。這封公開信明顯是在回擊亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)的言論，後者稱天然氣和石油「是上帝送來的禮物」。

聯合國環境署執行主任安德森(Inger Andresen)則表示，她能夠理解公開信簽署者對當前談判進程的失望，不過他們削減排放的動機也與聯合國現任秘書長古特雷斯的不斷敦促非常切合。安德森對美聯社表示，聯合國氣候談判進程的一大好處就是：受氣候變化影響最大的小島國也有平等的席位。她同時承認當前進程存在侷限性，因為「游戲規則是由成員國制訂的」。

（美聯社等）

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