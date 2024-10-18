哈馬斯領袖辛瓦爾遭擊斃 以哈戰爭就此告終？

以色列稱擊斃了8月剛上任的哈馬斯領袖辛瓦爾，但哈馬斯尚無回應。美國、德國等西方國家呼籲此後應走向停火；然而，以色列總理納坦雅胡表示，戰爭還沒結束。

（德國之聲中文網）以色列外交部週四（10月17日）晚間證實，巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯的領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）已遭擊斃。

當天稍早，以色列軍方聲明曾稱，在加薩走廊的一場軍事行動之中擊斃了3名武裝份子，但需要確認其中一位武裝份子是不是辛瓦爾。隨後，以色列國防軍在X社群平台寫道：「已殲滅：葉海亞‧辛瓦爾。」辛瓦爾是以軍的頭號追殺對象，以方至少已追殺他數月。

以軍稱辛瓦爾死於加薩南部的拉法（Rafah），並公佈了據稱是辛瓦爾死前最後畫面的無人機拍攝影像，顯示他孤身一人，頭部罩著布，似乎身受重傷，坐在一處被炸得千瘡百孔的房屋裡，身軀滿是塵土，又朝無人機丟擲木棍。

今年8月，哈馬斯上一任政治領袖哈尼亞（Ismail Hanija）在伊朗首都德黑蘭遇襲身亡之後，辛瓦爾隨之繼任。

辛瓦爾1962年出生在加薩南部城鎮汗尤尼斯（Khan Younis）的巴勒斯坦難民營，1987年在哈馬斯創立初期即加入該組織，曾因殺害2名以軍而在以色列監獄度過數十年。辛瓦爾以其殘酷的性格聞名，對於跟以色列通風報信的巴勒斯坦人零容忍，而有了「汗尤尼斯屠夫」的外號。有傳言指，過去幾十年來，辛瓦爾經常躲在哈馬斯在加薩建造的地下隧道內。

辛瓦爾曾在以色列監獄服刑數十年，據稱能說流利的希伯來語。他2011年在一場換囚行動中獲釋。圖為2022年10月他在加薩城出席活動。 圖片來源： MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images

各界怎麼回應辛瓦爾之死？

以方把辛瓦爾視為去年10月7日哈馬斯襲擊以色列的主要策畫者；以色列外長卡茨（Israel Katz）形容，辛瓦爾之死是「以軍在軍事上和道德上實現的成就」。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調，辛瓦爾之死帶來了中東和平的機會，但加薩的戰爭還沒有結束，以色列會繼續推動攻勢。「致所有人質的家屬：現在是戰爭的重要時刻。我們會繼續全力奮戰，直到你們心愛的家人，我們心愛的家人，都回到家。」

納坦雅胡另外在社群平台發佈英語影片：「雖然這不是加薩戰爭的結束，卻拉開了結束的序幕……對加薩人民，我有一個簡單的訊息，戰爭可以明天就結束，只要哈馬斯放下武器，讓我們的人質回家。」

美國總統拜登已與納坦雅胡通過電話並祝賀他。拜登形容，「今天是以色列的好日子，也是美國和全世界的好日子」。

17日，拜登抵達德國柏林訪問，在機場向媒體表示：「現在是時候向前邁進了，走向加薩停火……走向世界變得更好的方向。」他呼籲，應盡快展開新一波人質交換和停火協議協商。拜登週五（18日）將與德國、法國和英國領袖商議中東與烏克蘭局勢。

德國外交部亦發佈聲明，要求哈馬斯釋放人質；外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）說：「他身為10月7日恐怖事件主謀，讓成千上萬的人喪命，對整個區域帶來不可估量的苦難……哈馬斯應立即釋放所有人質，放下武器；加薩人民的苦難必須終止了。」

哈馬斯方面目前尚未發表公開評論，但據路透社報導，該組織內部消息透露辛瓦爾確實已遭以軍殺害。

近期也與以色列多次交火、背後有伊朗政府支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）18日表示，對以色列的戰事走向新階段，將進一步升級攻勢；伊朗則稱，辛瓦爾之死「將會強化抵抗的精神」。

哈馬斯與真主黨被歐盟、美國和德國等西方政府認定為恐怖組織。

以哈戰爭有望走向終點？

17日稍早、在辛瓦爾死亡的消息尚未確切證實前，以色列前情報官員馬勒梅（Avi Melamed）便向DW表示，遭武裝份子挾持的以色列人質如今有希望重返家園，戰爭也有望終止。

馬勒梅認為，過去數十年來，辛瓦爾一手打造起哈馬斯的軍事能力；雖然哈馬斯內部有部分派別可能選擇較為務實的做法面對以色列，但辛瓦爾有能力「貫徹自己的意志」。

「辛瓦爾是停戰最大的阻礙」，因為辛瓦爾對於釋放人質一事的態度，毫不動搖。馬勒梅說，只要辛瓦爾繼續在加薩掌權，就能繼續「恫嚇」那些可能想取代他、跟以色列達成某種協議的加薩各派系人士。

《華爾街日報》曾有報導稱，對於停火談判，辛瓦爾持開放態度，但前提是以色列先停止在加薩的軍事行動。對此，馬勒梅表示，辛瓦爾之死後續會帶來何種效應，值得關注。

歐盟峰會：歐盟領導人一致呼籲加薩停火 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美國智庫「國際戰略研究中心」（CSIS）中東專家希爾（Natasha Hall）則告訴DW，她不認為現階段會立即促成任何重大的停火協議，因為以色列方面已表態會繼續戰事，而且「也不清楚哈馬斯內部有誰這時候會同意停火」。「以色列現今顯然在戰術上即將取勝，但我看不到有什麼長期戰略。」

希爾認為，辛瓦爾死亡也不代表哈馬斯就此再也無法發動大規模襲擊；儘管組織領導階層遭受重創，但是「如果有關注過去一年來的新聞動態，我覺得不管接下來崛起的是誰，都會遠遠比辛瓦爾更糟糕」。

「我不知道美國要多少次才會領悟這個道理，擁有像哈馬斯這種意識型態的組織，你摧毀它的領導階層，並沒有摧毀整個組織。他們還是會捲土重來，真主黨是這樣，哈馬斯也是這樣，世界各地這類組織都是這樣。推動著他們成立組織的衝突動力還在。」

加薩人在戰爭忍受逃亡和絕望 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、美聯社、法新社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。