哈里斯：「我不會去討好像金正恩那樣的暴君和獨裁者們」

卡瑪拉‧哈里斯以風格強硬的演講為在芝加哥舉辦的美國民主黨全國代表大會畫上了句號。在談到外交政策時，她表示：「我不會去討好像金正恩那樣的暴君和獨裁者們」。

（德國之聲中文網）"我不會去討好像金正恩那樣的暴君和獨裁者們，他們支持川普……他們知道川普不會追究獨裁者們的責任，因為他自己也想當獨裁者。"

卡瑪拉‧哈里斯以風格強硬的演講為在芝加哥舉辦的美國民主黨全國代表大會畫上了句號。

"必須要問的是：為什麼他們不信任女性？"

這是這場政治盛會的最後一晚，也是最受期待的夜晚。卡瑪拉‧哈里斯試圖在她與川普最後11周的競選激戰中，重新定義她在美國人民心中的形象。

在演講中，她呼籲美國人民抵抗政治分裂，並警告川普胜選將帶來嚴重後果。

一個多月前，拜登總統迫於壓力退出競選，並支持卡瑪拉‧哈里斯成為民主黨總統候選人。

繼希拉蕊‧克林頓之後，卡瑪拉‧哈里斯成為第二位正式接受民主黨提名為總統候選人的女性。如果她成功當選，美國歷史上將出現首位女性總統。

在談到墮胎問題時，卡瑪拉‧哈里斯指責川普任命了2022年推翻"羅訴韋德案"（Roe v Wade）的最高法院大法官。

"簡單地說，他們瘋了，"卡瑪拉‧哈里斯說。"必須要問的是：為什麼他們不信任女性？"

在會議大廳裡，許多人穿著象徵女權運動的白色服飾，儘管卡瑪拉‧哈里斯自己穿了一套深色套裝。

承諾支持烏克蘭並促成加薩停火協議

除了表示絕對不會像她的共和黨對手川普那樣"討好"獨裁者之外，卡瑪拉‧哈里斯在這場接受民主黨總統候選人提名的演講中還著重承諾，如果當選總統，將"堅定地"與烏克蘭和北約盟國站在一起。

卡瑪拉‧哈里斯表示，現在是加薩停火並達成釋放被押以色列人質協議的時候了。"我將始終支持以色列的自衛權，"她說，"與此同時，加薩發生的事情令人震驚和心碎。"

卡瑪拉‧哈里斯說："拜登總統和我正在努力結束這場戰爭，讓以色列獲得安全，人質獲得釋放，讓加薩的苦難結束，巴勒斯坦人民能夠實現他們的尊嚴、安全、自由和自決權。"

"我整個職業生涯中，只有一位委託人：人民。" 圖片來源： Kevin Lamarque/REUTERS

"將川普重新送回白宮的後果，必須嚴肅對待"

"我知道今晚有持不同政治觀點的人在觀看演講。我想讓你們知道：我承諾成為所有美國人的總統，"卡瑪拉‧哈里斯對觀眾說，"我將是一位團結我們追求最高目標的總統，一位領導並且傾聽的總統。"

她還告訴選民，他們在今年11月有機會"超越過去的苦澀、憤世嫉俗和分裂的鬥爭，有機會開闢一條新的道路"。

卡瑪拉‧哈里斯試圖重新定義她在美國人民心中的形象，並與共和黨競爭對手、前總統川普形成鮮明對比。她說："我們不會走回頭路。"

在講述她從檢察官到副總統的仕途奮斗時，卡瑪拉‧哈里斯說："我整個職業生涯中，只有一位委託人：人民。""他是唯一的委託人"。她談到川普时說，"就是他自己。"

"在很多方面，川普是一個不嚴肅的人。但將川普重新送回白宮的後果，卻必須嚴肅對待。"卡瑪拉‧哈里斯說。

卡瑪拉‧哈里斯還承諾將優先考慮醫療保健和生殖權利，以及更加嚴格的邊境政策。川普曾試圖將她描繪為對邊境問題持寬松態度的領導人。她承諾將簽署被川普扼殺的邊境安全法案。

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（綜合報導）

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